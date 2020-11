Standort für das neue Gammertinger Pflegeheim steht fest

Das neue Pflegeheim soll 60 Pflegeplätze in vier Wohngemeinschaften für jeweils 15 Bewohner umfassen. In jeder Gruppe soll es einen Platz für die Kurzzeitpflege geben. Hinzu kommt eine Tagespflege für etwa 15 Gäste. Das Haus soll offen gestaltet werden und mit einer einladenden Atmosphäre punkten können. „Auf den ersten Blick soll die Einrichtung nicht wie ein Pflegeheim anmuten, sondern ein hohes Maß an Wohnlichkeit ausstrahlen“, heißt es im Konzeptentwurf der zuständigen Arbeitsgruppe. Als Beispiele werden viel Tageslicht und eine attraktive Innenraumgestaltung genannt. Besonderes Augenmerk liegt gleichzeitig auf den Arbeitsbedingungen für die Angestellten, deren Bedürfnisse bei Ausstattung und Gestaltung ebenfalls berücksichtigt werden sollen. Ein Café, ein attraktiver Garten und eine ansprechende Gestaltung des Heims sollen dazu beitragen, dass Angehörige, Ehrenamtliche und weitere Gäste gerne zu Besuch kommen.