Stadtteilforum in Mariaberg dreht sich unter anderem um die Jugendarbeit

Das Mariaberger Stadtteilforum hat seit Jahren Tradition. Die Einwohner und Einwohnerinnen des Stadtteils Gammertingen-Mariaberg diskutieren beispielsweise mit Fachleuten für Stadtteilentwicklung und anderer Fachrichtungen, Vertretern der Kommune sowie Mitarbeitenden des diakonischen Unternehmens Mariaberg und anderen Interessierten, die unterschiedlichsten Aspekte und Themen zur Steigerung der Attraktivität des Stadtteils.

Zum nächsten Stadtteilforum am Montag, 18. Oktober, um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle im Krätzenbergweg in Gammertingen-Mariaberg sind alle Interessierten eingeladen. Bereits ab 16 Uhr kann das neue Mariaberger Jugendhaus im Krätzenbergweg 6 besichtigt werden. Ein 3-G-Nachweis muss erbracht werden.

Das Stadtteilforum befasst sich zum einen mit der Entwicklung der sozialen Jugendarbeit und dem neuen Jugendhaus in Mariaberg. In einem zweiten Teil soll über Veranstaltungsangebote im Bereich Kunst und Kultur diskutiert werden, die speziell für die Einwohner Mariabergs von Interesse sind und bislang fehlen. Unter der Moderation von Petra Schmettow und Martina Lovercic, Assistentinnen des Vorstands, können sich alle Anwesenden an den Diskussionen beteiligen.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, aktuelle Anregungen, Wünsche, Fragen oder Kritik zum Thema „Stadtteil Mariaberg“ einzubringen und zu diskutieren.