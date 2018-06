Stadtmauer geht mitten durchs Haus

Die Stadt Gammertingen will im mittelalterlichen Bereich der Ortsmitte zwei Häuser abreißen lassen. Es sind die leer stehenden Gebäude an der August-Reiser-Straße mit den Hausnummern 18 und 20. Alles schien geregelt, das Geld steht im Haushaltsplan bereit, doch dann tauchte der Heimatkundler Botho Walldorf auf und machte deutlich, dass die originale Stadtmauer mitten durch das Gebäude mit der Nummer 18 führt. Das wirft nun die Frage auf, wie damit umgehen?

Bei der Stadtverwaltung fällt man aus allen Wolken. „Das haben wir nicht gewusst“, sagt Kämmerer Siegfried Hagg. Doch er weiß, dass die beiden Häuser nicht auf der Liste der denkmalgeschützten Häuser in Gammertingen stehen. Auch die Stadtmauer sei lediglich in zwei Bereichen der Stadt denkmalgeschützt. Der eine größere Bereich steht an der Straße Roter Dill und wurde im vergangenen Jahr aufwendig saniert. Der andere Teil steht am St. Michaelsweg in der Nähe der Michaelskirche. Das ist unweit der beiden Häuser, die nun abgerissen werden sollen.

Auf die Frage, ob Walldorf sich sicher sei, dass es sich um die historische Stadtmauer handelt, sagt der Heimatkundler: „Es gibt Sachen, die weiß ich nicht, aber hier bin ich mir ganz sicher.“ Er sei in dem Haus gewesen und habe die Mauer gesehen. „Man kann sie innerhalb des Hauses durchschreiten“, sagt Walldorf. Sie sei zwar verputzt und teilweise tapeziert, aber an der Stärke der Mauer sei unschwer zu erkennen, dass sie beim Bau des Hauses integriert wurde. Auch verlaufe sie direkt in der Bauflucht des St. Michaelsweges, an dessen anderem Ende das zweite denkmalgeschützte Bauwerk zu sehen sei. „Im St. Michaelsweg sitzen mehrere Häuser auf der Stadtmauer“, betont Walldorf.

Auf die Frage, ob das schade wäre, die Mauer zusammen mit dem Haus an der August-Reiser-Straße wegzureißen, sagt Walldorf: „Natürlich finde ich das schade, das ist eines der ältesten Bauwerke von Gammertingen und dazu auch noch unangetastet.“

Zur Geschichte des Hauses mit der Nummer 18 schreibt Walldorf in seinen Unterlagen folgendes: 1887 lebte hier die Witwe des Christian Hanner, der mit dem Gammertinger Maler Constantin Hanner (1827 bis 1893) verwandt war. Der Schreiner Paul Hanner (1883 bis 1955) besaß ein Ölgemälde des Malers Hanner, das er in Ehren hielt. Um 1975 erwarb Franz Pecovnik (geb. 1941) mit Ehefrau Eva (geb. 1945) diesen Hausteil. Das Ehepaar verwendete viel Herzblut, um das Haus zu modernisieren. Es fiel ihnen auch schwer, im Jahre 2015 auf Drängen von Bürgermeister Holger Jerg sich von der lieb gewordenen Heimat zu trennen.

„Inzwischen scheinen die letzten Eigentümer sehr glücklich zu sein, die Last des Hauses loszuhaben“, sagt Kämmerer Hagg. Ein Statiker habe festgestellt, dass beide Gebäude einsturzgefährdet seien. Das sehe man dem Hanner-Haus nicht an, da es äußerlich in Schuss gehalten sei. Umso deutlicher werde die Einsturzgefahr jedoch beim Haus mit der Nummer 20. Das wurde bereits vor etwa zehn Jahren von der Stadt gekauft, und der Giebel musste gestützt werden, damit er nicht auf die Straße stürzt. Beide Häuser sind so aneinandergebaut, dass das eine ohne das andere nicht abgerissen werden kann.

Flaschner beginnt hier

Das zweite Haus war früher unter dem Hausnamen „s’ Flaschners“ bekannt, weiß Walldorf. Der Flaschner und erste Wasserrechner Eduard Buck war 1877 geboren und fiel 1916 im Ersten Weltkrieg. Seine Witwe Luise (gest. 1953) hatte es mit ihren beiden Kindern Karl Buck (1911 bis 2002) und Theresia (1915 bis 2001) wirtschaftlich nicht einfach. Karl Buck, der viele Jahre auf dem Lusthof arbeitete, war der letzte Bewohner. Seit seinem Tod im Jahre 2002 steht das Haus leer. Um 2012 musste der Ostgiebel abgestützt werden. Der Flaschnermeister Emil Buck (1898 bis 1985, umgangssprachlich „Selig“) begann hier um 1925 seine Flaschnerei, die seit 2001 von seinem Enkel Thomas in der Hohenzollernstraße 32 fortgeführt wird.

Da der Abriss beider Häuser erst für die zweite Jahreshälfte vorgesehen ist, will die Stadt nun nach der Stadtmauer innerhalb des Hauses suchen und sie begutachten lassen. Danach wird über das weitere Vorgehen entschieden. „Wir haben ja noch Zeit“, sagt Kämmerer Hagg. Es gebe bislang weder eine Ausschreibung der Abrissarbeiten noch eine Vergabe. Die Stadt beabsichtigt, die Fläche als Baugrundstück zu verkaufen.