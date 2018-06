Stadtkapelle Gammertingen erhält die Conradin-Kreutzer-Tafel

Der deutsche Musiker, Dirigent und Komponist Conradin Kreutzer wurde am 22. November 1780 in der Thalmühle bei Meßkirch im Fürstentum Fürstenberg geboren. Während seiner Schulzeit lernte er Klavier, Orgel, Klarinette, Oboe und Violine und wurde in Gesang und Musiktheorie unterrichtet. In Wien arbeitete er als Musiklehrer und schrieb eine Reihe von Singspielen und Opern. In Stuttgart (1812 bis 1816), Donaueschingen (1818 bis 1821) und Wien (mit Unterbrechungen von 1822 bis 1840) war Kreutzer als Kapellmeister tätig. Seine wichtigsten musikdramatischen Produktionen gelangen ihm am Wiener Theater in der Josefstadt (1833 bis 1836). Seine letzte feste Stelle hatte Kreutzer von 1840 bis 1842 als städtischer Musikdirektor zu Köln inne. Als er im Dezember 1849 von der Entlassung seiner Tochter wegen einer misslungenen Aufführung erfuhr, erlitt er einen Hirnschlag und starb am 14. Dezember in Riga. Kreutzer gilt als typischer Vertreter der Frühromantik und des musikalischen Biedermeier. Zu seinen bekanntesten Werken gehören die Oper „Das Nachtlager in Granada“ und die Schauspielmusik zu Ferdinand Raimunds „Verschwender“.