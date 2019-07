Stadtkapelle feiert familiäres Sommerfest

Die Stadtkapelle hat ihr traditionelles Sommerfest gefeiert. Im Festzelt neben der Laucherttalschule stand die Musik im Mittelpunkt. Das viertägige Programm bot für alle Altersstufen Unterhaltung. Allerdings hätten zur einen oder anderen Veranstaltung noch mehr Besucher kommen können.

Am Freitagabend ging es los mit der im letzten Jahr sehr erfolgreichen „Käpt’n Nacht“. Der auch im „Trödler“ erfolgreiche DJ Tim Bayer gab sein Bestes. Die Stimmung war gut. Sarah fand allerdings schade, dass wesentlich weniger Gäste als im Vorjahr da waren: „Aber dann haben wir einfach unsere eigene Party geschmissen.“ Am nächsten Tag wurde das Sommerfest mit dem Fassanstich offiziell eröffnet. Der stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Lieb wollte gemeinsam mit dem Vorstand des aufspielenden Musikvereins Harthausen/Scher, Holger Lorrain, das traditionelle Fässle anstechen. Stadtrat Thomas Bodenmüller führte die Oberaufsicht.

Es sollte gelingen, aber es war nicht so einfach. Es war Liebs erster öffentlicher Fassanstich und dieser endete mit einem Fußbad. Schuld waren allerdings nicht die drei kompetenten Herren, sondern der untaugliche Hammer, der sich nach drei Schlägen in zwei Teile zerlegte. Schließlich musste Lieb mit einem Vorschlaghammer, den der Bauhof organisierte, die Tat zu Ende führen. Gäste und Musiker verfolgten das Schauspiel und meinten: „Schad‘ um das schöne Bier!“ Musikantensprecher Martin Rieger wusste der Brauerei einen neuen Slogan: „Unser Bier fließt über die Straße.“ Die Reste aus dem Fass schmeckten den Musikern und den Besuchern dafür umso besser. Später übernahm das Gamsbart-Trio, das zünftig aufspielte, die Bühne.

Am Sonntag begann der gut besuchte Festtag um 10 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst, den Pfarrer Ulrich Deißinger und Diakon Harald Stehle festlich wie nachdenklich gestalteten. Der Chor „Spirit of Joy“ sang das von Dirigent David Heinzelmann komponierte und getextete „Feel the spirit“, das zu einer Art Erkennungsmelodie des Chors geworden ist. Bei dem von Heinzelmann arrangierten Medley „Amen“ konnte die erst 14-jährige Chorsängerin Emily Waldert mit ihrem Sopran-Solo glänzen und bei „Happy Day“ ihre Großmama Beatrice Geiger. Deisinger regte mit seiner Predigt zur „Heilung eines Gelähmten“, bei dem vier Männer das Dach abdecken, um den Kranken zu Jesus bringen zu können, an, darüber nachzudenken, wie wir selbst etwas für eine besser Welt unternehmen können: „Wir brauchen wieder trotzigen Mut und einen heiligen Zorn, gegen alle Erstarrung.“

Es gäbe genügend gute Wege. Zum Frühschoppen und Mittagessen spielte die Stadtkapelle Trochtelfingen auf. Udo Rapp, der Vorsitzende der Musikkapelle, begrüßte die Besucher. Der Gegenbesuch in Trochtelfingen zur 200-Jahr-Feier im Oktober ist bereits geplant. Der Musikverein Hagelloch spielte ebenfalls auf und auch die Lauchertmusikanten aus Melchingen unterhielten die Gäste bei Kaffee und Kuchen. Es gab für die Stadtkapelle, die in der Zeltküche zudem für das Essen sorgte, reichlich zu tun. Unterstützt wurden sie von der Narrenzunft und dem Fanfanfarenclub.

Am heutigen Montag stehen ab 14 Uhr beim Kindernachmittag die Kindergartenkinder auf der Bühne. Später unterhält das Seniorenorchester des Zollernalbkreises und zum Feierabendhock die Musikkapelle „Harmonie“ Oberschmeien. Rapp zeigte sich zufrieden und freut sich auf einen gelungenen Abschluss mit möglichst vielen kleinen und großen Gästen.