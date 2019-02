Stadtempfang mit allerlei Seitenhieben

Karl Lazic von den Tischles-Ruckern aus Kettenacker und Wolfgang Göggel von der Narrenzunft Horig aus Gammertingen sind beim Empfang der Narren am Sonntagvormittag im Rathaus mit Narrenorden ausgezeichnet worden. Wie Bürgermeister Holger Jerg berichtete, war Karl „Charly“ Lazic einst der Liebe wegen zugezogen. Anschließend habe er Kettenacker gehörig aufgemischt und sich dort vorbildlich engagiert, sagte Jerg – und verlieh ihm Orden Nummer 61. Nummer 62 erhielt Wolfgang „Lou“ Göggel. „Bei ihm muss ich aufpassen, was ich sage“, so der Bürgermeister. Schließlich sei dieser für das Narrengericht ständig auf der Suche nach Delinquenten. Der Zunftrat ist seit 33 Jahren in verschiedenen Ämtern bei den Gammertinger Narren aktiv.

Zum Empfang eingeladen hatten die Stadtverwaltung und die Narrenzunft Horig. Nach der „Narrenmesse“ mit Pfarrer Wolfgang Drescher in der Kirche St. Leodegar zogen die Narren in den Rathaussaal. Dort eröffneten die „oberen Drei“ – Zunftmeister Harry Vojta, Ordnungshüter Brolde alias Karl-Josef Bögle und Bürgermeister Holger Jerg mit launigen Reden die Hausfasnet. Eng wurde es im Rathaussaal, denn neben der „Katzenmusik“ sorgten auch die Musiker aus Kettenacker, Feldhausen und Harthausen für Stimmung.

„Der Bolizei Brolde“ musste sich mit seiner Schelle erst einmal Gehör verschaffen. Unter dem Jahr bekam er als Stadtrat das Geschehen hautnah mit und wusste, dass die Gammertinger selten zu Sitzungen kommen: „Bloß dr Raut Schneider ond Presse harrad do aus.“ Dann wechselte er seine Kopfbedeckung und wurde mit Dschungelhut zu Professor Grzimek, der eine besondere Spezies, den „Localus Politicus – im Volksmund Stadtrat genannt“, entdeckt hat: „Dieser wird meist erst in der Dämmerung aktiv.“

Die Bunten müssen Federn lassen

Bei den „Schwarzgefiederten sind die Weibchen eher selten“, sagte Brolde und schonte auch die Ratsfraktion von SPD und unabhängigen Bürgern nicht. Die „Bunten“ hätten „mit dem Weggang von Juristicus Binsch Federn lassen“ müssen und stünden nun auf der Liste der bedrohten Tierarten, sagte der Ordnungshüter. Damit spielte er auf Binschs bevorstehende Kandidatur für „Gleiches Recht für alle“ an.

Es gebe Großmäuler und Duckmäuser, die erst wieder beim gemeinsamen Gang ins Gasthaus ein erstaunlich ausgeprägtes Sozialverhalten zeigten, sagte Brolde. Zu den natürlichen Feinden des Localus Politicus gehörten die „Besserwisser, Klugscheißer oder Wichtigtuer“. Diese „erzählen, dass beim Altersheim der Schwanz mit dem Hund wedelt und nicht umgekehrt“. Er gab den Rat, sich bei Fragen an den Brolde zu wenden: „Denn Politik und Fasnet sind sich sehr ähnlich.“

Holger Jerg hatte das Narrenvolk in Versen und im Astronautenanzug begrüßt. Auch Neil Armstrong habe als erster Mensch auf dem Mond erkennen müssen: „Wo Licht ist, ist auch Schatten.“ Also halte er sich an die Devise, an diesem Tag manches „lieber zu vergessen“. Die Stadt liege beileibe nicht hinter dem Mond, man könne ja auch auf Versöhnung setzen oder Sturköpfe auf den Mond schießen. Schließlich gelte es, in die nächste Citygalaxie aufzubrechen.

Neues „Postle“ für die Stadt

Zunftmeister Harry Vojta schickte den Bürgermeister anschließend zum Umziehen. Was Gammertingen nämlich dringender brauche, sei ein „Postle“. Währenddessen begrüßte er alle Freunde der fünften Jahreszeit. Im Anschluss wurde der neue Postmann, der sich „eindeutig erfolglos“ um eine Poststation bemüht habe, in sein neues Amt eingewiesen. Karl-Heinz Hebeisen werde ihn einlernen und Kämmerer Siegfried Hagg die Postbank übernehmen.

Jerg sortierte alsbald die Kinder-Post und Vojta wies ihn zurecht: „Nicht spielen!“ Und zum Publikum: „So viel hat der das ganze Jahr noch nicht geschafft.“ Sein Vorschlag: Mit dem neuen Postle könne man für 30 Euro das „All-inclusive-Paket“ anbieten, das neben der Postzustellung noch die Pflege der Empfänger übernimmt. Und mit einem Zuschlag gäbe es für die Kunden gleich noch die „besondere Betreuung für bestimmte Stunden“.