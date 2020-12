Stadtbücherei versorgt Kunden trotz Lockdown

Angesichts der aktuellen Verschärfungen des „Winter-Lockdowns“ haben sich die Leitung der Stadtbücherei und die Verwaltungsspitze in der Stadtverwaltung Gammertingen dazu entschlossen, die bereits im Frühjahr 2020 umgesetzten Sicherheitsvorkehrungen und damit die konkrete Schließung der Stadtbücherei im Gebäude des Rathauses in Gammertingen erneut umzusetzen. Voraussichtlich bis Montag, 11. Januar 2021, werden die Büchereikunden die beiden Etagen der Gammertinger Stadtbücherei im Schlossflügel für den allgemeinen Kunden und Publikumsverkehr nicht besuchen können.

Wie bereits im Frühjahr können die Büchereikunden ab sofort wieder unter Telefon 07574/406350 während den bisherigen Öffnungszeiten der Bücherei oder elektronisch per eMail an stadtbuecherei@gammertingen.de ihren konkreten Bücher- oder Medienwunsch äußern. Eine ganz bequeme Online-Lösung von zu Hause aus bietet über das Internet ebenfalls der Bücher- und Medien-Bestellservice im Stadtbüchereiportal auf der städtischen Homepage www.gammertingen.de in der Rubrik „Menschlich, Freizeit, Kultur, Stadtbücherei“ oder unter www.opac.rz-kiru.de/gammertingen. Auf diesen beiden Onlinezugängen können rund um die Uhr die Kunden nicht nur ihre jeweilige Bücherbestellung aufgeben, sondern auch gleich ihr eigenes Kundenkonto verwalten, Verlängerungen vornehmen oder auch Vorbestellungen für noch ausgeliehene Bücher und Medien selbst machen und eBooks herunterladen. Speziell in dieser neuen Lockdown-Phase werden die vorbestellten Bücher und Medien in die vorhandene, außerhalb des Bücherei- und Rathausgebäudes installierte Schließfachanlage der Stadtbücherei ausliefern. Im telefonischen oder Mail-Kontakt erhalten die Kunden ihre erforderlichen Zugangscodes zu Ihrem Schließfach. Gerade die letzten Tage vor dem erneuten Lockdown haben eine große Zahl von Büchereikunden noch Bücher und Medien entliehen. Für die kontaktfreie Medienrückgabe muss die Stadtbücherei wie bislang nicht betreten werden, sondern man kann die 24 Std-Rückgabe über den Rückgabeautomaten nutzen. Als besonderen weiteren „Corona-Service“ wurden durch das Büchereiteam in allen Kundenkonten eine automatische Ausleihzeit über den 11. Januar 2021 hinaus eingetragen und eine Mahnsperre für noch nicht zurückgegebene Medien veranlasst.

„Der über 40000 Bücher und Medien umfassende Bestand der Gammertinger Stadtbücherei und seiner Außenstelle in Winterlingen, die ebenfalls bis 11. Januar geschlossen bleibt, soll gerade in dieser Zeit des zuhause Bleibens ein Angebot für die Menschen sein. Bereits in der ersten Lockdown-Phase im Frühjahr hatten wir eine außergewöhnliche Nachfrage und ein reges Interesse bei unseren Kunden verspürt“, so Büchereichef Stephan Bihler. Daher wollen er und sein Team auch in den nächsten Tagen vor Weihnachten, zwischen den Jahren und im neuen Jahr für die Büchereinutzer über Telefon oder per Mail erreichbar bleiben.

Nachdem das direkte Abholen von bestellten Medien direkt in der Stadtbücherei oder am Eingang zum Rathaus durch die Corona-Verordnung untersagt sind, bieten Bihler und seine Mitarbeiterinnen für die reservierten Medien einen neuen spezielle Lieferservice mit der außerhalb der Bücherei vorhandenen Schließfachanlage an. In diesen „Postschließfächern“ werden die Medien deponiert, sodass für die Kunden beim Abholen keine direkten Kontakte bestehen. Diese Schließfachanlage wurde beim ersten Lockdown richtig intensiv genutzt.