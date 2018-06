Stadt will Verbindung zur Sporthalle

Der Gammertinger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag die Grundlagen für die Planungen der Stadthalle verabschiedet. Mit einem sogenannten Pflichtenheft will die Stadt den Architekten deutlich machen, welchen Anforderungen die Stadthalle gerecht werden soll. Als nächstes wird nun ein europaweiter Wettbewerb ausgeschrieben. Insgesamt will die Stadt acht Architekten auswählen, die sich an einem Wettbewerb beteiligen sollen.

Drei der acht Büros wurden vorab von der Stadt schon benannt. Es sind die Architekturbüros Supper-Heinemann aus Gammertingen, Löffler aus Sigmaringen und Scheible-Hoffmann aus Fellbach. Die restlichen fünf werden von einem Preisgericht unter den Bewerbern ausgesucht. Das Preisgericht wählt letzten Endes auch die Gewinner des Wettbewerbs aus. Die Entwürfe sollen bis März 2018 auf dem Tisch liegen. Im Mai 2018 soll der Gemeinderat dann die Planungen an den Wettbewerbssieger in Auftrag geben. Bevor die Planer loslegen, soll allerdings am 2. Dezember dieses Jahres noch ein Planer-Bürger-Dialog stattfinden, bei dem die Architekten, die Möglichkeit haben, sich genauer nach den Wünschen der Vereinsvertreter und Bürger zu erkundigen.

In der Sitzung stellte Markus Lämmle von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung das umfangreiche Pflichtenheft im Gemeinderat vor. Er machte deutlich, dass wegen der Kostendeckelung nicht alle Wünsche erfüllt werden können. Aber gleichzeitig versicherte er auch: „Gute Architektur muss nicht teuer sein.“

Halle soll kein Fremdkörper sein

Das Pflichtenheft enthält neben der detaillierten Beschreibung der Regeln für den Wettbewerb auch ganz konkrete Vorgaben für die Festhalle und die Gestaltung des Umfelds der Halle. „Wichtig ist, dass sich die Halle städtebaulich gut in das Umfeld einpasst“, so Lämmle. Und Bürgermeister Holger Jerg fügte hinzu: „Wir wollen hier auf keinen Fall einen Fremdkörper schaffen.“

Lämmle ging aber auch konkret auf die Vorgaben ein. So wird auf Multifunktionalität großer Wert gelegt. Es soll die Möglichkeit bestehen, auch das Open-Air-Kino und -Konzerte hier zu veranstalten. Das Foyer und der Eingangsbereich sollen an der Sigmaringer Straße liegen, zeitgemäß und passend zum Umfeld gestaltet werden. Die Bühne soll mobil sein. Auf eine Tiefgarage will die Stadt verzichten, einerseits weil der Untergrund sandig ist und andererseits, weil es rund um die Halle genügend Raum für Parkplätze gibt. Dazu soll eine Querspange von der Sigmaringer Straße zur Alb-Lauchert-Sporthalle und zum Hallenbad geschaffen werden, wo es ebenfalls noch Parkplätze gibt.

Zum weiteren Zeitplan sagte der Bürgermeister: 2018 soll das Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht werden, in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 könne der Rückbau des bestehenden Gebäudes erfolgen und 2019 könne die Stadt mit dem Bau der Festhalle beginnen.

Eine Diskussion kam im Gemeinderat nicht auf. Bei der Abstimmung über das Pflichtenheft gab es zwei Enthaltungen, der restliche Gemeinderat gab sein Okay. Die Enthaltungen kamen von der SPD. Gabriele Schirmer und Elmar Molnar haben grundsätzliche Bedenken gegen den Festhallenbau und haben sich in entsprechenden Abstimmungen bereits dagegen ausgesprochen.