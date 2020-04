Stadt sichert Projekt Berufseinstiegsbegleiter

Mitten in der Corona-Krise hat der Gammertinger Gemeinderat erstmals drei Themen beraten, ohne sich zu treffen. Die öffentliche Sitzung war zum Schutz der Räte und der Öffentlichkeit abgesagt worden. Dennoch stehen besagte drei Themen auf der Agenda, die im schriftlichen Umlaufverfahren durch die Zusendung der Unterlagen per Zustimmung aus den eigenen vier Wänden entschieden wurden. Keiner der 17 Gemeinderäte hat innerhalb der Frist den Beschlussvorschlägen widersprochen, sodass die vorgeschlagenen Beschlüsse damit rechtsgültig sind. Vorrangig ging es dabei um die Berufseinstiegsbegleitung an der Laucherttalschule.

Die Berufseinstiegsbegleitung für die Schüler der Werkrealschule und Realschule ist seit vielen Jahren an der Laucherttalschule Gammertingen ein Angebot, mit dem junge Menschen auf dem Weg von der Schule in die Berufsausbildung begleitet werden. Die Jugendlichen werden dabei unterstützt, einen Schulabschluss zu erwerben, sich beruflich zu orientieren, sich um einen Ausbildungsplatz zu bewerben und sich in der ersten Zeit in der Ausbildung zurecht zu finden.

Derzeit gibt es an der Laucherttalschule Gammertingen zwei Berufseinstiegsbegleiter. Schüler der Klasse acht der Werkrealschule sowie auch Schüler der Klasse neun der Realschule können sich um einen Platz in der Berufsbegleitung bewerben. Dadurch sind seit einigen Jahren an der Laucherttalschule für die Berufseinstiegsbegleitung Strukturen entstanden, die mit viel Erfahrung und Know-How ein enges Zusammenspiel zwischen Schule, Schulträger, Betrieben, Bildungsträgern und der Agentur für Arbeit ermöglichen.

Aktuell haben nur drei Werkrealschulen im Landkreis Sigmaringen, nämlich Bad Saulgau, Pfullendorf und Gammertingen diese Berufseinstiegsbeleiter an ihren Schulen. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat der Stadt Gammertingen bereits im vorigen Jahr signalisiert, dass die Stadt als Schulträger versuchen sollte, eine geeignete Mitfinanzierung zu übernehmen – besonders nachdem die Hälfte der Mitfinanzierung des Projektes Berufseinstiegsbegleiter durch den Bund weggefallen ist. Laut Stadt ist es landespolitisch gelungen, bei den Beratungen zum Doppelhaushalt im Land noch eine teilweise Mitfinanzierungslösung des Landes zu erreichen. Die Agentur für Arbeit zahlt die Hälfte und das Land seit Neuestem ein Viertel. Damit seien 2000 Teilnehmerplätze gesichert, allerdings nur, wenn der Schulträger die Finanzierung des verbleibenden Viertels ermöglicht.

Die Stadtverwaltung schlägt vor diesen Hintergründen, auch auf Empfehlung der Schulleitung der Laucherttalschule, vor, den noch offenen Anteil für die kommenden beiden Schuljahre zu übernehmen und damit die Fortführung der Berufseinstiegsbegleitung zu ermöglichen. Die Schulleitung hatte vorbereitend erhoben, wie der Bedarf in den kommenden beiden Schuljahren sein wird – er blieb bei jeweils sechs Schülern. Der Schulleiter der Laucherttalschule, Klaus Minsch, hat bereits mit der Agentur für Arbeit die anfallenden Kosten für den möglichen städtischen Anteil erhoben. Diese betragen im Jahr 2020 noch 900 Euro, im Jahr 2021 insgesamt 12 150 Euro und im Jahr 2022 noch 2700 Euro, also insgesamt 15 750 Euro, verteilt auf die drei Haushaltsjahre.

Damit auch während der Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen gewisse Fristen eingehalten werden können, haben Schulleitung und Stadtverwaltung vorsorglich eine Bedarfsanmeldung an die zuständige Agentur für Arbeit weitergeleitet und dort angekündigt, dass eine abschließende Zusage durch die Stadt zeitnah geklärt wird. Nun hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Stadt Gammertingen die anteiligen Kosten der Berufseinstiegsbegleitung in den nächsten beiden Schuljahren übernimmt.