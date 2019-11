Stadt kann neue Bauplätze frühestens 2021 erschließen

Beim Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Weiler-Ellhofen ist ein hoher Schaden entstanden. „Wir schätzen den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro“, sagte ein Polizeisprecher.

Den Angaben zufolge ging am Samstagvormittag ein Wohnhaus und ein Stall in Weiler-Simmerberg im Landkreis Lindau in Flammen auf. Nach ersten Angaben eines Feuerwehrsprechers erlitt ein Nachbar eine Rauchgasvergiftung. Die Bewohner des Hofes blieben unverletzt, sie sind vorerst bei Verwandten untergekommen.