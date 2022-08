Staatsanwaltschaft bestätigt: Brand bei Reifen Göggel durch Feuerwerk (mit Video des Feuerwerks)

Was bereits seit Tagen vermutet wurde, haben nun erste Ermittlungsergebnisse von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei am Dienstagmittag bestätigt. Demnach hatte das Feuerwerk den Großbrand beim Reifenhandel Göggel in Gammertingen verursacht.

Zudem deuten erste Anzeichen darauf hin, dass das Feuer "an mindestens drei voneinander unabhängigen Stellen auf dem Werksgelände ausgebrochen" sei, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Dies müsse aber abschließend noch durch ein Brandgutachten sowie mittels Zeugenaussagen und der Sichtung von Foto- und Video-Material bestätigt werden.

Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandlegung

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen laut der Ermittler zu gegenwärtigen Zeitpunkt jedenfalls nicht vor.

Nun werde weiter ermittelt, "ob möglicherweise fahrlässiges Verhalten im Raum steht oder von einer Verkettung unglücklicher Umstände auszugehen ist", heißt es seitens Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei.

Am Samstagabend vor zwei Wochen waren Reifen, Fahrzeuge, Gasflaschen und Teile der Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Es entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. Der Inhaber hatte seine Hochzeit auf dem Firmenareal gefeiert, auf dem er auch wohnt.

Bei den Feierlichkeiten hatte eine Fachfirma auch ein angemeldetes Feuerwerk entzündet. Eine Genehmigung durch die Stadt sei nicht erforderlich gewesen, weil das Abbrennen auf dem Privatgelände stattfand.

Anzeigen gegen Firmeninhaber und Bürgermeister

Nach dem Großbrand sind nun aber der Firmeninhaber sowie Gammertinges Bürgermeister angezeigt worden. Gegenüber Schwäbische.de bestätigt Gammertingens Bürgermeister Holger Jerg, dass er im Zusammenhang mit dem Brand angezeigt worden ist. Wie der SWR berichtet, ist auch eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart eingegangen.

Der Redaktion liegt die Anzeige gegen den Firmengründer Bruno Göggel vor, ein Mann aus Schleswig-Holstein hat sie unter anderem wegen „des Verdachts des mindestens grob fahrlässigen Herbeiführens eines Großbrandes durch ein Feuerwerk anlässlich seiner Hochzeitsfeier, für das mit Sicherheit keine behördliche Genehmigung vorlag, sowie damit einhergehender Körperverletzung einiger seiner Gäste infolge einer Rauchvergiftung“ gestellt.

Nach dem Brand warnte das Landratsamt Sigmaringen vor dem Verzehr von rußbehaftetem Obst und Gemüse – und nahm am Brandort selbst, aber auch an mehreren Stellen im Stadtgebiet und den einzelnen Ortsteilen und Hettingen Proben der Rußpartikel, um diese auf ihren Schadstoffgehalt hin zu analysieren. Ergebnisse der Analyse werden noch im Lauf des Dienstags erwartet.

VIDEO - So sah das Feuerwerk bei der Hochzeit aus

