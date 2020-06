Spurlos verschwunden: Polizei sucht fieberhaft nach Mutter und Tochter

Die Polizei sucht ein zehnjähriges Mädchen aus Gammertingen. Seit einer Woche sind die Schülerin und ihre Mutter spurlos verschwunden. Die Ermittler befürchten das Schlimmste.

Vermisst werden die 46-jährige Hariklia Sdrega-Wörn und ihre zehnjährige Tochter Sofia. Während die Mutter in Kaiserslautern lebt, ist das Mädchen in Gammertingen zu Hause. Das bestätigt Michael Hummel, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Zuletzt in Bremerhaven gesehen

Laut Hummel gab es das letzte Lebenszeichen der beiden Vermissten am vergangenen Montag: Am 8. Juni wurden Mutter und Tochter in Bremerhaven gesehen. Seitdem fehlt von ihnen jede Spur. Deutschlandweit, aber auch in Nachbarstaaten werde nach den beiden fieberhaft gesucht, sagt der Polizeisprecher. Darauf, wo sie sich zurzeit aufhalten, gebe es keinerlei Hinweise.

Die Mutter ist überwiegend auf die Nutzung eines Rollstuhls und zudem möglicherweise auf medizinische Versorgung angewiesen. Sie befinde sich in einem körperlichen und seelischen Ausnahmezustand, sagt Hummel. Laut Polizei sind Mutter und Tochter vermutlich mit einem grauen Renault Laguna, Baujahr 2002, unterwegs. Das amtliche Kennzeichen: CW-OI 76. Weil eine Gefahr für Mutter und Tochter ebenso wenig ausgeschlossen werden kann wie ein Unglücksfall, bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.

Polizei bittet um Hinweise

Hariklia Sdrega-Wörn ist 1,58 Meter groß und schlank. Sie hat braune Augen und kurze dunkelbraune wellige Haare. Über ihre Kleidung ist nichts bekannt. Die zehnjährige Tochter Sofia Wörn ist 1,33 Meter groß und schlank. Das Mädchen hat blaugrüne Augen und lange dunkelblonde Haare. Auch zu ihrer Kleidung liegen der Polizei keine Hinweise vor. Die Schülerin hat eine kleine Zahnlücke, leicht abstehende Ohren und eine auffällige Körperhaltung (Hohlkreuz).

Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Vermissten und sonstige Hinweise nehmen die Kriminalpolizei Kaiserslautern, Telefon: 0631/3692620, und jede andere Polizeidienststelle entgegen.