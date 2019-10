Sprinter rutscht gegen die Leitplanke

Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 275 bei Gammertingen entstanden.

Wie die Polizei mitteilt, war dort gegen 6 Uhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Sprinter von Pistre kommend in Richtung Gammertingen unterwegs. Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, drückte dabei mehrere Schutzplanken um und kam in einer Böschung zum Stillstand. Das Fahrzeug musste mit einem Kranwagen geborgen werden.