Sport, Spiel und Sprachen: Akademie Laucherttal startet ins neue Semester

Die Akademie Laucherttal hat ihr neues Kursangebot für den Herbst und den Winter veröffentlicht. Wie der Gemeindeverwaltungsverband Laucherttal mitteilt, gibt es Angebote in den Bereichen „Beruf und EDV“, „Sprachen“, „Kultur und Kreativität“, „Familie und Gesellschaft“, „Wellness, Gesundheit und Sport“, „Akademie für Kids und Teens sowie für Senioren“ und „Natur, Adventure und Tourismus“. Markenzeichen der Akademie ist vor allem die regionale und lokale Präsenz der Angebote in Winterlingen, Neufra, Gammertingen, Hettingen und Veringenstadt.

Die Rubrik „Beruf und EDV“ bietet beispielsweise die Möglichkeit zum Einstieg in den 3-D-Druck, ein weiterer Kurs auch in computergestütztes Design (CAD) und 3-D-Druck. Im Bereich Sprachen werden Italienisch, Spanisch und Französisch, als Präsenz- und auch als Onlinekurs, angeboten. Außerdem sind verschiedene Malkurse in den Trägergemeinden im Angebot. Korbflechten mit Weiden steht ebenfalls wieder auf dem Programm.

Einen Beitrag zum Thema „Natur und Umwelt“ bieten der eintägige Kurs „Antibiotische Kraft der Natur“ und eine herbstliche Kräuterwanderung. Hinzu kommen Vorträge über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.

Im gesundheitlichen Bereich wurden die Yoga-Angebote erweitert. So gibt es Qigong-Kurse und Zenbo Balance. Zu den Fitnesskursen zählt unter anderem ein Rückentraining. Der Bereich Tanzen wird neben „Argentinischer Tango“ und „Line Dance“ erweitert durch „Sean Nós-Dance“ – eine irische Form des heutigen irischen Stepptanzes, der durch Michael Flatley (Riverdance) bekannt wurde.

Die Angebote „Herbst in unseren Wäldern“ und „Tiere im Winter“ zum Thema „Walderlebnis“ richten sich an Grundschüler. Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder haben die Möglichkeit, Englisch und Spanisch zu lernen.

In der „Akademie für Senioren“ wird ein Computertreffen angeboten, das beim Umgang mit Hard- und Softwareproblemen helfen soll. Weitere Vorträge finden online statt. Für den Kurs erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Link, der sie mit Microsoft Teams verbindet. Eine Installation des Programms ist nicht erforderlich.

Genaue Termine und weitere Informationen zu den einzelnen Kursangeboten gibt es im Programmheft, das an alle Haushalte im Laucherttal verteilt wurde. In den Rathäusern liegen Hefte zum Mitnehmen aus.