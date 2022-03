Spende ermöglicht Anschaffung von Beamer und Konsole fürs Jugendhaus

Dass digitale Medien Menschen verbinden können, ist zuletzt durch die Corona-Pandemie deutlich geworden, in der vermutlich so viele Videokonferenzen abgehalten wurden wie nie zuvor. Besonders für die junge Generation der „Digital Natives“ sind es unerlässliche Instrumente für Kontakt, Austausch und Gemeinschaft. Für die technische Ausstattung des inklusiven Jugendhauses in Mariaberg stiftete die Volksbank Hohenzollern-Balingen deshalb 1000 Euro. Mit dem Geld konnten unter anderem ein Beamer und eine Playstation-Konsole angeschafft werden.

Mithilfe des Beamers konnten die jungen Menschen bereits über eine Videokonferenz mit anderen virtuell diskutieren. Dabei ging es von Politik bis hin zu ihren persönlichen Erfahrungen mit der Corona-Pandemie – Themen also, die die Jugendhausbesucher ganz persönlich bewegen.

„Wir wollen uns auch noch Streamingdienste ins Haus holen und dann Kinoabende veranstalten“, wird Jugendhausleiter Raimund Jäger von der Mariaberger Ausbildung und Service gGmbH in einer Pressemitteilung der Einrichtung zitiert. Dazu sei auch die neue Playstation sehr hilfreich, die neben den Videospielen auch Film-DVDs abspielen kann, heißt es darin weiter.

„Die Playstation ist ein Highlight im Jugendhaus und wird jetzt schon sehr viel genutzt“, so Raimund Jäger in der Pressemitteilung. „Genial ist daran auch, dass die Kinder und Jugendlichen damit nun Sing-Star spielen können.“ Das Karaoke-Spiel lässt musikalische Soloauftritte ebenso zu wie Duette und Wettsingen von beliebten Songs.

„Beide Geräte haben einen absoluten Mehrwert und sind für unsere jungen Leute hier eine super Sache“, wird Raimund Jäger zitiert. Neben dem wichtigen Spaßfaktor böten sowohl Filme als auch Videospiele als Teil der Populärkultur einen Spiegel der Gesellschaft und somit auch immer eine Basis für Reflexion, schreibt Mariaberg in der Pressemitteilung. Auf diese Weise werde nebenbei immer auch Medienkompetenz vermittelt.