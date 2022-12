Spende an die örtliche Ukrainehilfe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jedes Jahr zum Schuljahresende findet am Gymnasium Gammertingen die GymiSession statt. So heißt das von Lehrern und Schülern gemeinsam organisierte Schulfest, bei dem die neuen Fünftklässler begrüßt werden und sich aktuelle sowie ehemalige Schüler und Eltern zum Austausch treffen können. Traditionell wird dann Kaffee und Kuchen kredenzt und rote Wurst verkauft. Und alle zwei Jahre werden die Ergebnisse der Projekttage präsentiert. Klar, dass damit auch Geld verdient wird, das in jedem Jahr zu einem großen Teil einem guten Zweck zugeführt wird.

In diesem Jahr entschieden sich Schüler und Lehrer dafür, bei ihrer Unterstützung nicht in die Ferne zu schweifen, sondern die Ukrainehilfe in Gammertingen zu unterstützen. Hier leben derzeit rund 40 Menschen aus der Ukraine, die meisten sind Frauen und Kinder.

Zuständig für deren Grundversorgung ist wie überall die Kommune. Daneben gibt es einige Ehrenamtliche, die mit Kleiderkammer und anderer persönlicher Hilfe die Familien unterstützen. Zusätzlich unterstützt die katholische Kirchengemeinde die Flüchtlingsarbeit, allen voran Pastoralreferent Matthias Kopp. Er verwaltet auch das Geld, das durch Spenden und Kollekten für die Flüchtenden eingeht.

Er freute sich denn auch über die Spende des Gymnasiums und sicherte zu, die fast 1000 Euro häppchenweise „dort zu geben, wo es nötig ist“. Als Beispiel nannte er den Kauf von Badekleidung für den Schwimmunterricht. Erst kürzlich sei er mit zehn Jugendlichen einkaufen gegangen. „Jede und jeder durfte sich für einen bestimmten Betrag etwas zum Anziehen oder Schuhe aussuchen.“ Die Vertreter des Gymnasiums – Schulleiter Christoph Ocker, Hilde Butscher, Melanie Ortleb, Sven Rempe, Claudia Staiger und Schülersprecherin Madeleine Kohler – sind zuversichtlich, dass mit dem hart und gemeinschaftlich erwirtschafteten Geld etwas Sinnvolles getan wird.