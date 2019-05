Spatzenchor führt „Abrahams Kinder“ auf

Mit dem Zusammenschluss der evangelischen Kirchengemeinden Gammertingen und Trochtelfingen, der im Januar diesen Jahres begangen wurde, stand für Ulrike Göggel, Chorleiterin des Kinderchors fest, dass ein gemeinsames Projekt in Angriff genommen wird. Das interkulturelle Singspiel „Abrahams Kinder“ führen die gut 20 Kinder des gemeinsamen Projektchors am Samstag in Mägerkingen und am Sonntag in Gammertingen auf.

Es sei ihr ein großes Bedürfnis gewesen, möglichst rasch ein gemeinsames Projekt anzugehen, um die neue Struktur der zusammengeschlossenen Kirchengemeinden aktiv zu leben, sagt Ulrike Göggel. Als Chorleiterin vom Spatzenchor, den die Musikerin seit 16 Jahren leitet, sah sie eine gute Möglichkeit, um ein erstes ortsübergreifendes Projekt auf den Weg zu bringen.

Gesagt, getan: Mit Anette Rose, Ehefrau des Mägerkinger Pfarrers Martin Rose, und Stefanie Häussler aus Mägerkingen fand sie zwei Gleichgesinnte, die das Chorprojekt unter der Verbundkirche aktiv unterstützen. Die Auswahl des Stücks wurde mit dem interkulturellen Singspiel „Abrahams Kinder“ passend zum Thema der Vielfalt gewählt.

Seit Januar proben die insgesamt 20 teilnehmenden Kinder im Alter von fünf bis 13 Jahren. Zwölf sind aus Gammertingen und acht kommen aus Mägerkingen, Steinhilben und Trochtelfingen. Das Schöne dabei sei, dass auch syrische Flüchtlingskinder dabei sind, erklärt Ulrike Göggel, was die Glaubensvielfalt der verschiedenen Religionen widerspiegle. Wöchentlich wird in Gammertingen geprobt, zusätzlich gibt es regelmäßige Gesamtproben aller Projektteilnehmer. Voll Begeisterung erzählt die neunjährige Eszter die Geschichte, von der das Singspiel handelt.

Christliche, jüdische und muslimische Kinder treffen zusammen, ein Streit bezüglich der Religionen entfacht sich. Im weiteren Austausch entdecken die Kinder aber dann doch, dass es nicht wirklich gravierende Unterschiede gibt und sind verunsichert. Und außerdem stellen sie fest, dass Gott einfach für alle Menschen da ist. Daher begeben sie sich auf den Weg zur der weisen alten Einsiedlerin, um sich von ihr aufklären zu lassen. Diese vorhandene Geschichte von Abraham und seinen Kindern aus dem Alten Testament ist in allen drei Buchreligionen überliefert und mündet in die welt- und kulturübergreifende Folmulierung der zehn Gebote, klärt Ulrike Göggel die wissbegierigen Kinder auf.

„Bei den Christen wurde der Jesus doch ans Kreuz gebunden und beim Islam nicht“, fragt ein Junge. Ja das sei richtig, beantwortet Ulrike Göggel die Frage, beim muslimischen Glauben gebe es keine Kreuzigung, der Prophet sei direkt in den Himmel aufgestiegen.

In dem Projekt werden ganz viele lehrreiche Geschichten erzählt, die singend und theatralisch dargestellt werden, erzählt Ulrike Göggel weiter. „Und jetzt brauche ich euch nochmal mit eurer ganzen Konzentration“, fordert die Chorleiterin zum Abschluss der Probe ihre Kinder auf. Zusammen singen sie das Schöpfungslied mit der Botschaft: Von oben kommt das Gute, denn Gott weiß was er tut. Er ist für uns alle Menschen da.