Sommerliche Stimmung und 24 Ehrungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das traditionelle „Walters Schuppa“-Fest des Musikvereins Harthausen/Scher konnte wie gewohnt stattfinden. Am Samstag, 16. Juli eröffnete der MV Zimmern das Sommerfest mit zünftiger Blasmusik. Bei guter Stimmung verweilten die Gäste bis in die Abendstunden hinein, in denen sie von „Leeeza“ mit Pop und Rock unterhalten wurden. Bei guter Musik, Barbetrieb und Kinderprogramm war bei allen Gästen für Unterhaltung gesorgt.

Tags darauf eröffnete um 11.30 Uhr die Musikgesellschaft Veringendorf den Frühschoppen. Die Klänge lockten viele Besucher an, denen ein reichhaltiger Mittagstisch geboten wurde. Zu Kaffee und Kuchen spielte die Stadtkapelle Veringenstadt auf. Zuletzt gab die „Band ohne Namen“ noch einige Stücke zum Besten und rundete damit das Programm ab.

Vorher allerdings gab es in diesem Jahr einen besonderen Programmpunkt. Die Ehrungen der letzten Vereinsjahre wurden vom Kreisverbandsvorsitzenden Karl Edelmann und Vorstand Holger Lorrain durchgeführt. Insgesamt wurden 24 Musiker für 600 aktive Vereinsjahre geehrt. Edelmann und Lorrain überreichten die Ehrennadel des Blasmusikkreisverbandes in Bronze für 10 Jahre aktive Tätigkeit an Amelie Pfaff, Max Heilig, Pierre Lorrain, Philip Kromer, Fabian Kromer und Linus Traub. Für 20 Jahre aktive Tätigkeit wurde die Ehrennadel in Silber an Angelina Kromer, Jana Müller, Irina Müller, Jennifer Dockhorn, Tamara Gaiser und Markus Abt überreicht. Dietmar Abt, Rolf Biener, Sabine Endriß, Stefan Seßler und Georg Miller wurde die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 40 Jahre aktive Tätigkeit verliehen. Auf eine 50-jährige aktive Tätigkeit können Walter Hauser und Günter Wollwinder zurückblicken, für dieses besondere Jubiläum wurde die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief verliehen. Auch zwei 60-jährige Jubilare standen noch aus. Andreas Bulach und Karl-Heinz Rieger wurde die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für ihre 60-jährige aktive Tätigkeit verliehen. Zu guter Letzt gab es für Ehrenvorstand Markus Endriß die Förderernadel in Gold mit Diamant für 25 Jahre. Holger und Marion Lorrain erhielten ebenfalls die Förderermedaille in Bronze und Silber für 10 beziehungsweise 15 Jahre aktive Tätigkeit im Vorstand des Vereins. Zu diesem Anlass sprach der 2. Vorsitzende Rieger einige Dankesworte an Lorrain aus, der den Verein seit 2017 erfolgreich leitet.