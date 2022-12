So will Gammertingen mehrere Tausend Narren verköstigen

Ende Januar richtet die Gammertinger Narrenzunft Horig das Ringtreffen der Vereinigung Oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON) aus. Bei ihrer Bewerbung um dieses Treffen vor einigen Jahren hatte die Zunft noch eine neue Festhalle mit einkalkuliert – deren Bau dann aber aus Kostengründen und weiteren Unwägbarkeiten auf Eis gelegt wurde. Nun müssen die Veranstalter also ohne die Halle auskommen. Zunftmeister Harry Vojta spricht im Interview darüber, wie die Narren das große Treffen dennoch bewältigen wollen.

Mit der Verpflichtung von Gerlinde Kretschmann (Ehefrau des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, Anm. d. R.) als Schirmherrin des Ringtreffens ist Ihnen ein großer Coup gelungen. Wie kam es dazu?

Wir haben uns im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, wer für uns in Frage kommt – und wir wollten es anders machen als andere. Beim gemeinsamen Diskutieren ist uns dann unsere Landesmutter in den Sinn gekommen. Frau Kretschmann haben wir ja früher auch schon einige Male beim Närrischen Staatsempfang in Stuttgart getroffen, wo sie uns Narren immer sehr herzlich empfangen hat. Wir haben ihr dann einfach einen Brief geschrieben und angefragt – und sie hat sofort schriftlich zugesagt. Diese spontane positive Rückmeldung hat uns zugegebenermaßen etwas überrascht. Nach einem ersten Treffen mit ihr am 11.11. sind wir nun aber sicher, dass das eine großartige Geschichte wird.

Wie viele Hästräger werden zum Ringtreffen erwartet und wie gedenken Sie, diese und die zahlreichen Zuschauer unterzubringen und zu verköstigen?

Zum Dämmerungsumzug am Freitagabend und zur anschließenden Partynacht erwarten wir etwa 2500 Hästräger plus Besucher und Zuschauer. Zu unseren Veranstaltungen am Samstag kommen sicherlich ebenfalls viele Zuschauer. Beim Narrensprung am Sonntag sind sicher 5000 Hästräger plus hoffentlich sehr viele Zuschauer aus nah und fern mit dabei. Wie viele es am Ende sind, hängt unter anderem von den Temperaturen ab. Und von der Anzahl der Busse, die zur Verfügung stehen, um die Narren zu transportieren. Kulinarisch versorgen wir die Gäste mit Foodtrucks an der Umzugsstrecke und darüber hinaus, mit einem eigenen Essenszelt, mit einer Verköstigung in der Alb-Lauchert-Sporthalle und in der Aula der Laucherttalschule. Hinzu kommen Vereinsstände, unser großes Partyzelt und eine Verpflegungsstation am Aufstellungsplatz.

Auf den Aufbau eines großen Festzelts als Alternative zur Stadthalle haben Sie verzichtet. Warum?

Die ursprüngliche Planung mit drei größeren Zelten mussten wir aus verschiedenen Gründen leider revidieren. Dabei ging es um Fragen der nötigen Infrastruktur, um Miet- und Energiekosten, um die Anzahl der erforderlichen Helfer und um den Blick auf die Gesamtkosten. Mit einem größeren und mehreren kleinen Zelten sowie weiteren Verpflegungsstationen haben wir jetzt aber eine sehr gute Lösung für die drei Tage gefunden.

Wer unterstützt die Zunft bei der Organisation?

Wir bekommen wirklich hervorragenden Zuspruch aus der Bevölkerung. Uns unterstützen nicht nur viele Sponsoren, sondern auch die Stadtverwaltung und die Schulen, das DRK, die Feuerwehr und die Polizei. Zusätzlich zu unseren eigenen aktiven und passiven Mitgliedern helfen viele örtliche und überörtliche Vereine mit.

Reichen diese Helfer aus oder benötigen Sie zusätzliches Personal?

Wir können immer noch Helfer gebrauchen. Wer uns unterstützen will, kann sich gerne bei Sabrina Oßwald, Jan Heißel oder Wolfgang Herre melden.

Wie sieht es mit der Sicherheit an den drei Tagen aus?

Dank der Unterstützung durch Thomas Eisele, den Vorsitzenden der Bräutelzunft aus Scheer, haben wir ein entsprechendes Konzept erstellt, das dann unter anderem durch eine professionelle Sicherheitsfirma und mit Unterstützung von DRK, Polizei und Feuerwehr flankiert wird. Im übrigen verlaufen närrischen Veranstaltungen und Brauchtumspflege in unserer Region in der Regel sehr friedlich. Ich hoffe natürlich darauf, dass das so bleibt.