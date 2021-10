So reagieren Amateurfußballer der Region auf Kimmichs Impfaussage

Vom Coronahelfer zum Impfgegner: Joshua Kimmich hat sich diesen Ruf in der vergangenen Woche erarbeitet. In einem Interview hat der Bayern-Profi zugegeben, dass er wegen fehlender Langzeitstudien noch nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Joshua Kimmich entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem immer wichtigeren Fußballspieler und dadurch auch zu einem Vorbild für Spieler in den unteren Ligen. Seine Aussagen heizten die Diskussion um das Impfen und speziell das Impfen im Profifußball an. Wie sieht es in den Amateurligen mit der Corona-Situation und dem Impfen aus, wo die Spiele nicht jeden Tag vor dem Training testen lassen müssen?

Benjamin Gauß, Abteilungsleiter Fußball von der SGM Alb-Lauchert, findet die Aussagen teilweise fragwürdig, vor allem im Hinblick auf die großen Hilfsaktionen von Joshua Kimmich und Leon Goretzka in der Anfangszeit der Pandemie. In Bezug auf die Joshua Kimmichs Aussagen sagt Benjamin Gauß, dass jeder seine Meinung frei äußern und man ihn nicht gleich dafür als schlechten Menschen oder Querdenker darstellen dürfe. Der Abteilungsleiter des Tabellenführers der Kreisliga A sagt, dass bei der SGM etwa 75 bis 80 Prozent der Mannschaft geimpft seien. Abgefragt wurden diese Daten über eine App für Trainingsmanagement.

Beim SV Bronnen aus der Kreisliga B ist die Impfquote im Team so gut wie die Punkteausbeute aus den letzten Spielen: Von 30 Spielern sind 27 bisher geimpft und zwei genesen, so Akin Aktepe, der seit dieser Saison Spielertrainer des Aufstiegsfavoriten ist. Die Kimmich-Aussage ordnet er wie folgt ein: „Man darf nicht vergessen, was er durch seine Kampagnen am Anfang von Corona bewegt hat und wie vielen Menschen er geholfen hat.” Des Weiteren sagt er, dass Deutschland eine Demokratie ist und jeder das Recht habe, frei zu sagen, was er denkt. Akin Aktepe betont aber, dass er ungeimpften Spielern niemals verbiete, am Spiel teilzunehmen. Eine ähnliche Meinung hat der Vorsitzende des FC Krauchenwies/Hausen am Andelsbach, Marcel Gauggel. Er findet: „Impfen ist Privatsache.” Er würde keinesfalls den Impfstatus im Team abfragen, aber der Vorstand wisse durch die Offenheit der Spieler, dass der Großteil des Teams geimpft sei. Der Vorsitzende des Bezirksligisten erklärt: „Ich bin kein Impfgegner, aber ich bin absolut gegen einen Impfzwang und die Drangsalierung von Nichtgeimpften”. Auf die Frage, wie die Stimmung in der Mannschaft über das Thema ist, sagt er, dass es für die Mannschaft kein Problem darstelle und alle solidarisch miteinander umgingen. Die Corona-Regeln, betonen die drei Zuständigen, werden aber trotz der relativ hohen Anzahl an Geimpften in den Mannschaften weiterhin von allen Teams strikt eingehalten.