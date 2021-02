So lief die große Impf-Aktion im Gammertinger Pflegeheim

Die bisher größte Impfaktion gegen das Coronavirus im Landkreis Sigmaringen hat am Montagvormittag im städtischen Pflegeheim St. Elisabeth in Gammertingen stattgefunden. Bis 12 Uhr ging alles reibungslos und ohne Zwischenfälle über die Bühne – und allgemeine Erleichterung machte sich breit. Bei den Bewohnern, aber auch bei den Mitarbeitern und den fünf Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus Tübingen. Am Montag, 22. Februar, soll die zweite Impfung folgen, um den Schutz gegen das Coronavirus auch tatsächlich zu gewährleisten.

Zum Kreis der Geimpften zählte unter anderem Heimleiter Heinrich Dietmann. Nebenwirkungen? „Ich habe Hunger bekommen“, sagt er. Das, ergänzt Pflegedienstleiterin Petra Karrenführ, sei bei ihm um diese Uhrzeit aber immer der Fall – Impfung hin oder her.

Die heitere Stimmung macht deutlich, wie froh alle Beteiligten waren, dass die Aktion erfolgreich verlief. „Wir sind kurz ins Schwitzen gekommen, weil nicht nur die angekündigten vier, sondern sogar fünf Impfteams mit jeweils vier Personen gekommen sind“, sagt Karrenführ. Aber auch dafür sei schnell eine Lösung gefunden worden.

Nach der Ankündigung der Impfteams am Freitag hatten das Team um Dietmann, Karrenführ und zwei ehrenamtliche Helfer das ganze Wochenende über allerhand Vorarbeit zu leisten. Präventiv habe man noch einmal alle Bewohner und Mitarbeiter einem Covid-19-Schnelltest unterzogen, berichten die Verantwortlichen.

Zu den Mitarbeiterinnen, die sich am Montag impfen ließen, gehörte auch Gisela Knör. Ziemlich aufgeregt gewesen sei sie zuvor, sagte sie. Zu dieser Verunsicherung hätten auch die vielen Falschinformationen über die Impfung beigetragen. Und dennoch: Für sie selbst sei die ganze Zeit über klar gewesen, dass sie sich impfen lassen wird. Jeder trage Verantwortung, sagt Knör. Das gelte sowohl für einen selbst als auch für das persönliche Umfeld.

Beim aufklärenden Gespräch durch Arzt Kurt Hohenstein legte sich ihre Nervosität. Anschließend spritzte Medizinstudentin Jule Langer der Heim-Mitarbeiterin den Biontech-Wirkstoff in den Oberarm. Knör war froh und dankbar, nun endlich geimpft zu sein. Auch der Arzt, der seit Ende Dezember täglich mit dem mobilen Impfteam unterwegs ist, äußerte sich zufrieden. „Ich habe selten einen Impfstoff verabreicht, der so gut vertragen wird“, sagte er. „Wenn überhaupt, stellen sich Nebenwirkungen innerhalb von 15 Minuten ein: Der Arm schmerzt vielleicht ein, zwei Tage. Mehr habe ich noch nicht erlebt.“

In Gammertingen haben sich etwa 90 Prozent der berechtigten Heimbewohner impfen lassen. Vom gesamten Personal, das neben Pflegekräften auch die Mitarbeiter der Verwaltung, Reinigung oder Küche beinhaltet, entschieden sich rund 60 Prozent für eine Impfung.

Bei denjenigen, die sich nicht impfen ließen, sind die Gründe dafür vielfältig: Einige leiden an Vorerkrankungen, vor allem jüngere Mitarbeiterinnen schrecken wegen einer geplanten Schwangerschaft vor der Impfung zurück. Wieder andere sind grundsätzlich skeptisch. „Manche haben gesagt, dass sie erst noch abwarten wollen“, bedauert Heimleiter Dietmann.