So lassen sich Wildblumenwiesen anlegen

Das steckt hinter dem Projekt

Den Workshop „Natur nah dran“ gibt es bereits seit 2015. Seitdem werden jährlich mindestens zehn Gemeinden gefördert. Das heißt, die ausgewählten Städte bekommen Zuschüsse in Höhe von 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Außerdem werden ausgewählte Mitarbeiter der teilnehmenden Kommunen in Leuchtturmgemeinden – dieses Jahr Gammertingen und Steinheim am Albuch – in der Praxis ausgebildet. Im Anschluss folgt ein weiterer Termin, bei dem die richtige Pflege der angelegten Flächen vermittelt wird. Dieser Termin wird im nächsten Sommer in den beiden Leuchtturmgemeinden stattfinden.