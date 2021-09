So feiert Mariaberg den Tag der Demokratie

Der internationale Tag der Demokratie ist in Gammertingen und Mariaberg mit drei Aktionstagen im Rahmen der Kampagne „Demokratie – ich bin dabei“ der Jugendstiftung Baden-Württemberg gefeiert worden. Organisiert wurden sie vom Regionalen Demokratiezentrum Albbündnis sowie dem Albbündnis für Menschenrechte, gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit.

Die Eventreihe startete mit einer Party im Jugendzentrum Alte Strickerei in Gammertingen. Rund 100 junge Menschen tanzten im Rahmen der geltenden Hygiene-Verordnungen unter dem Motto „Tanz die Demokratie“ zu Techno-Klängen bis spät in die Nacht.

Am Samstag trafen sich Jung und Alt bei strahlendem Sonnenschein auf dem Schlossplatz in Gammertingen zur zentralen Aktion zum Fest der Demokratie: Gemeinsam gestalteten sie eine etwa ein auf drei Meter große Flagge, die von den Teilnehmenden farbenfroh mit Handabdrücken und dem Slogan „Demokratie ist und bleibt bunt“ bemalt und besprüht wurde. Die Demokratie-Flagge wurde anschließend auf dem Gammertinger Schlossplatz gehisst. „Es ist ein besonders starkes Zeichen für Demokratie, dass es die Gemeinde Gammertingen dem Albbündnis und dem Regionalen Demokratiezentrum ermöglicht hat, ihre Flagge im Herzen der Gemeinde, buchstäblich am eigenen Fahnenmast zu platzieren“, findet Cord Dette, Mitbegründer des Albbündnisses, Leiter des Regionalen Demokratiezentrums sowie der Jugendarbeit der Mariaberger Ausbildung und Service gGmbH.

Im Anschluss gab es bei verschiedenen Demokratiespielen Gelegenheit, sich über Themen wie Demokratie, Grundrechte und Meinungsfreiheit auszutauschen. Pfarrerin Bärbel Danner und Diakonin Renate Nottbrock luden am Folgetag zu einem Gottesdienst ein, der unter dem Motto „Gott sei Dank Demokratie“ stand.