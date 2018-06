Skulpturenwegsoll Gammertinger erfreuen

Der erste Gammertinger Skulpturenweg lädt mit über fünfzig Kunstwerken ein, Kunst auf dem Land und als Teil der Landschaft zu genießen. Die Stadt Gammertingen, die Galerie an der Wendelsteinklinik und die Kunstgießerei Strassacker aus Sießen haben sich zusammengetan, um den „Natur-Raum“ zwischen dem Rathaus in Gammertingen und der Wendelsteinklinik neu zu gestalten.

Initiator des ersten Gammertinger Skulpturenwegs ist der Direktor der Wendelsteinklinik Wolfgang B. Horch. Bei der Stadt Gammertingen fand er sofort Unterstützung. Bürgermeister Holger Jerg hielt über das Kreiskulturforum nach weiteren regionalen Künstlern Ausschau. Fachkompetenz und Verbindungen zu einigen Künstlern brachte zudem die Kunstgießerei Strassacker mit. So können dreizehn internationale und regionale Künstler ihre Plastiken in über 50 Kunstwerken präsentieren.

Aus Region und Landkreis werden Jürgen Knubben sowie Susanne und Cornelius Hackenbracht ausstellen. Aus Frankreich kommen Samy Virmoux, Jean Philippe Richard, aus Schweden Ralf Borselius, Börje Berglund und Maria Börjesson, aus Deutschland Karl-Henning Seemann und Karl-Ulrich Nuss, aus Argentinien Guido Messer, aus Polen Maria Teresa Kuczynska, aus Russland Vitali Safronov. Ein Großteil der Künstler wird bei der Eröffnung anwesend sein können.

Bürgermeister Jerg und Direktor Horch sind sich einig darin, dass hier, im ländlichen Raum, sehr viel Kunst und Kultur zu finden ist, diese jedoch der Vermittlung bedürfen. Horch: „Wir wollen auch bei anderen, möglichst in ganz Deutschland, darauf aufmerksam machen, wie schön es hier ist, dass man hier leben und arbeiten kann, und wir wollen uns auch ein Stück weit öffnen.“

Spannende Interaktion

In nächster Zeit können die Gammertinger das Aufstellen der Kunstwerke beobachten. Noch sind nicht alle Plastiken ihrem neuen Lebensraum zugeordnet. Aber alles ist bereits auf den Weg gebracht und verspricht eine spannende Interaktion zwischen Kunst, Mensch und Natur zu werden. Der Weg geht von der Kneippanlage über das Gelände der Wendelsteinklinik über das Altenpflegeheim St. Elisabeth, am Bahnhof vorbei bis hin zum Rathaus.

Die Skulpturen sind frei zu besichtigen, allerdings sind die wetterempfindlichen, die im Rathaus und in den Gebäuden der Wendelsteinklinik untergebracht werden, nur in den Öffnungszeiten oder nach Rücksprache zugänglich. Der Großteil kann jedoch in einem Weg von gut einer Stunde betrachtet werden. Ein Katalog steht bis zum 23. Juni, dem Tag der Eröffnung zur Verfügung. Die Ausstellung dauert ein Jahr.