Singspiel bringt Kindern und Zuhörern andere Religionen näher

Als erstes gemeindeübergreifendes Projekt hat der „Spatzenchor“ der evangelischen Verbundkirchengemeinde Gammertingen-Trochtelfingen das Singspiel „Abrahams Kinder“ aufgeführt. Die Zuschauer in der Mägerkinger Kirche St. Blasius und im evangelischen Gemeindehaus in Gammertingen waren dabei ebenso begeistert wie die knapp 20 Sänger zwischen dem Vorschul- und Teenageralter selbst.

Der Text zum Singspiel stammt von Manfred Scholl und Verena Rothaupt, die Musik von Verena und Klaus Rothaupt. Zwei Drittel des Spatzenchors sind Gammertinger Mädchen und Jungen, ein Drittel kommt aus Trochtelfingen und Stadtteilen. „Dabei liegen die Wurzeln rund der Hälfte aller Kinder im europäischen Ausland und im asiatischen Syrien“, schreibt die Verbundkirchengemeinde in einer Pressemitteilung.

Zum Start der Verbundkirchengemeinde am 1. Januar hatte Chorleiterin Ulrike Göggel angeboten, das interkulturelle Singspiel mit den Kindern zu erarbeiten. „Kinder sind da ganz offen“, sagt sie. Unterstützt wurde Göggel von Anette Rose, Stefanie Häußler, ihren Töchtern Anna und Elisabeth und ihrem Mann Josef.

Nach den doppelten Freitagsproben in Gammertingen und Trochtelfingen, drei gemeinsamen Probensamstagen und einer Generalprobe stand die Botschaft des Singspiels im Vordergrund: In allen drei Buchreligionen – dem Christentum, dem Judentum und dem Islam – gibt es mehr Verbindendes als Trennendes. Dazu zählen beispielsweise Namen wie Maria, Mirjam, Merjem, Josef und Yusuf, Jonas, Yonah oder Yunus, Elisabeth, Eljesa oder Elisha. Viele Geschichten sind nahezu identisch. Der Wertekanon aller drei Religionen mündet in dem Lied über die „goldene Regel“: „Was du nicht möchtest, dass einer dir tut, dass tu auch keinem andern, für den ist’s auch nicht gut.“

Während das Projekt kurz nach Weihnachten begann, fielen die Aufführungen in den zu Ende gehenden Ramadan. Neben dem Austausch und Kennenlernen der jeweils anderen Religion sorgten sprachliche Finessen für Heiterkeit. So sind europäische Münder kaum in der Lage, die kehligen arabischen Laute zu formen. Das Wort „Mose“ gibt es derweil auch in der arabischen Sprache. Wie ein syrisches Kind erklärte, benennt es allerdings nicht den biblischen Propheten: Im Arabischen steht das Wort „Mose“ für „Banane“.