Sigmund Traub wird Ehren-Teammitglied

Der Vorsitzende des Harthauser Seniorenkreises, Karl Locher, zeigte sich sehr erfreut darüber, dass so viele der Einladung zum Seniorennachmittag in den Pfarrsaal gefolgt waren und hieß Pfarrer Andreas Heid willkommen. Absoluter Höhepunkt des Nachmittags war der Bild-Vortrag des ehemaligen Ortsvorstehers Erwin Seßler über die Kunstwerke der örtlichen Pfarrkirche St. Mauritius.

Er spannte dabei den Bogen von den Anfängen der Ortsgründung, die Pestzeiten, über das ehemalige gotische Gotteshaus, von dem im Turm noch Reste alter Fresken vorhanden sind, bis zur heutigen barocken Pfarrkirche St. Mauritius, die von 1740 bis 1742 erbaut wurde. Was nicht alle wissen, ist die Tatsache, dass die Vorgängerkirche bis zu deren Abriss eine Marienkirche war und die Gottesmutter Maria deshalb auch heute noch den Schwerpunkt in den Bildthematiken darstellt. Die großartigen Meisterwerke des aus Sigmaringen stammenden Meinrad von Au aus dem 18. Jahrhundert an den Decken von Chor- und Kirchenraum sowie am rechten Seitenaltar, bildeten einen Schwerpunkt des Vortrages von Erwin Seßler.

Herausragende kunstgeschichtliche Bedeutung haben die beiden geschnitzten Reliefbilder „Kreuzigung“ und „Beweinung Christi“ aus dem 16. Jahrhundert mit seltener Hintergrundbemalung, die eingebaut in einen Altar durch Kauf nach der Auflösung des Sigmaringer Klosters Gorheim 1815 nach Harthausen gelangten. Eines der Meisterwerke, die jetzt an der nördlichen Seitenwand im Kirchenschiff angebracht sind, die „Beweinung Christi“ war im vergangenen Jahr an exponierter Stelle der Stuttgarter Staatsgalerie bei der Ausstellung „Der Meister von Meßkirch“ zu sehen.

Wetterkreuz zieht Blicke auf sich

Außerdem berichtete Seßler von der spannenden Rettung und der dringend anstehenden Restauration weiterer wertvoller Bildtafeln. Auch farbenprächtige in Klöstern hergestellte, handbestickte liturgische Gewänder aus dem Fundus der Pfarrei wurden in Bildern vorgestellt. Im Original hatte Erwin Seßler das Harthauser Wetterkreuz mitgebracht, mit dessen Wettersegen für „gedeihliches Wetter und eine gute Ernte“ gebetet wird. Diese kunstvolle Goldschmiedearbeit gelangte 1733 nach Harthausen, nachdem der damalige Ortspfarrer durch verwandtschaftliche Beziehungen zum Abt des Klosters Rot bei Biberach den Auftrag dazu erteilt hatte. Das prächtig gestaltete Kreuz, so Seßler, enthalte dokumentarisch belegt kunstvoll eingearbeitete Holzsplitter vom Kreuz Jesu aus Jerusalem.

Karl Locher bedankte sich beim Referenten für den interessanten, fachkundigen Vortrag und verabschiedete im Anschluss mit einer Laudatio, Urkunden und Geschenken die aktiven Mitglieder Jürgen Nastulla und Sigmund Traub aus dem Seniorenteam. Sigmund Traub, der schon seit 2003 aktiv an vorderster Stelle das Programm vor allen auch musikalisch gestaltete, wurde vom Vorsitzenden unter großem Beifall zum Ehren-Teammitglied ernannt. Neu ins Organisationsteam der Senioren wurde Heinz Rehberg aufgenommen.

Bei Kaffee und Hefegebäck war Zeit für Lieder und Gespräche. Viel Applaus ernteten Ella Dorn und Lena Abt mit ihrem Sketch „In der Schule“, bei dem die schlagfertige Schülerin ihre Lehrerin beim Prüfungsgespräch zur Verzweiflung trieb.