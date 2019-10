Seniorenausflug führt nach Blaubeuren

Der Seniorenausflug der Stadt Gammertingen führt in diesem Jahr nach Blaubeuren und an den Blautopf. Laut Mitteilung des Gemeinderats und der Stadtverwaltung können alle Bürger ab 70 Jahren an dem Ausflug teilnehmen – jüngere Ehepartner sind selbstverständlich ebenso willkommen wie Personen, die schlecht zu Fuß sind. Der Halbtages-Ausflug findet am Mittwoch, 6. November statt. Am Zielort haben Teilnehmer die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Führungen Zum einen gibt es die Möglichkeit, eine Führung durch das urgeschichtliche Museum zu bekommen, zum anderen kann aber auch an einer interessanten Stadtführung teilgenommen werden.

Das urgeschichtliche Museum Blaubeuren ist das zentrale Schwerpunktmuseum für die Altsteinzeit im Land Baden-Württemberg. Hier erfahren Interessierte alles zum Leben der Neandertaler und der frühen modernen Menschen während der letzten Eiszeit vor rund 40 000 Jahren. Kunst, Musik und Schmuck aus dieser Zeit gibt es im Museum zu bestaunen. Ebenso interessante Funde aus den Höhlen am Rande der schwäbischen Alb, die durch archäologische Erforschungen während der letzten 150 Jahre zum Vorschein kamen, sowie Informationen zu deren Ausgräbern und Fundplätzen sind hier zu sehen. Das Museum ist barrierefrei.

Bei der Stadtführung wird laut Pressemitteilung die Stadt Blaubeu- ren und ihr mittelalterliches Erbe kennengelernt. Durch die Altstadt mit schönen Fachwerkhäusern und malerischen Gässchen und Plätzchen wird die Gruppe zum ehemaligen Benediktinerkloster geführt. Dort bekommt sie den spätgotischen Hochaltar und den Kreuzgang mit Brunnenkapelle zu sehen. Anschließend erfahren die Teilnehmer am Blautopf Wissenswertes zur aktuellen Höhlenforschungen.