Senioren feiern im Pflegeheim ein zünftiges Oktoberfest

Dass auch Senioren ein zünftiges Oktoberfest auf die Beine stellen können, haben vor Kurzem Bewohner, Angehörige, Freunde und Mitarbeiter des Gammertinger Altenpflegeheims St. Elisabeth bewiesen.

Passend zum Herbstfest zeigten sich die Laubbäume rund um das Haus in bunter Pracht und bildeten eine herrliche Kulisse für die Feier. Auch das Foyer der Einrichtung war entsprechend dekoriert worden und so stand einem gemütlichen und fröhlichen Nachmittag nichts im Weg. Die Küche lieferte „Quadratmeterkuchen“ mit Zwetschgen und Äpfeln und zum Abendessen gab es frischen Zwiebelkuchen. Viele in Tracht gekleidete Helfer waren die Garanten für das gute Gelingen. Die Gäste tanzten, sangen und schunkelten und der Bewohnerchor unter der Leitung von Elena Köhler bedachte die fröhliche Schar mit herbstlichem Liedgut. Und so war es nicht verwunderlich, dass es am Ende unter den Gästen nur ein Thema gab: „Wann gibt es das nächste Fest?“