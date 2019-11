Seit drei Generationen vom Fleischerhandwerk fasziniert

Yvonne Steinhart hat die Meisterprüfung im Fleischerhandwerk erfolgreich abgelegt. Die 28-Jährige ist somit in der dritten Generation Metzgermeisterin der „Albmetzgerei Steinhart“. Die Familie und das Team gratulierten mit einem Fest und einem mit Metzgerutensilien geschmückten Baum für die frischgebackene Meisterin.

„Sie haben mich am Abend richtig überrascht“, freut sich Yvonne Steinhart. Sie arbeitet schon viele Jahre im Team und weiß die Kollegialität zu schätzen. Nach dem Abitur studierte sie zunächst Betriebswirtschaftslehre im Fachbereich Food-Management in Bad Mergentheim. Den praktischen Teil des Dualen Studiums absolvierte sie bei Feinkost Böhm in Stuttgart. „Ich hatte viel mit Catering und Events zu tun“, so Yvonne Steinhart. Nach dem Bachelor zog es sie wieder in den Familienbetrieb auf die Alb: „Ich bin hier groß geworden.“ Heute würde sie vielleicht zuerst eine Ausbildung im Handwerk machen. In Gammertingen arbeitete sie in möglichst vielen Bereichen mit. Sie war bald schon für das Marketing und Personal zuständig. Ihr gefällt es aber auch, die Kunden im Laden zu beraten. Und genau hier fand sie schon seit einiger Zeit, dass sie noch mehr über das Produkt Fleisch wissen müsste. Im letzten Jahr habe sie sich endlich gesagt, jetzt wird es Zeit.

Ausbildung in der bayerischen Fleischerschule

In der „ersten bayerischen Fleischerschule Landshut“ zählte sie aufgrund ihres Studiums als Sonderfall und erhielt eine verkürzte Ausbildungszeit. Im Meisterkurs waren 35 Männer und fünf Frauen. Das Schlachten selbst ist kein Pflichtfach. „Heute kann man auch Metzger werden, ohne das Tier zu schlachten“, sagt Opa Alfred Steinhart, der für Yvonne schon von klein auf immer ein Vorbild war. Dass die Tiere, die aus der Umgebung kommen, schonend und für sie selbst stressfrei getötet werden, sei selbstverständlich. Yvonne Steinhart arbeitet mit dem Fleisch als Produkt: „Es ist megacool, im Gegensatz zum Studium hat man beim Praktischen die Ergebnisse selbst in der Hand.“ Zu wissen, man hat die Wurst selbst gemacht und bekommt dafür ein Lob, sei motivierend. Außerdem ist es für sie ein Bekenntnis zum Familienbetrieb, auch wenn der Vater mit seinen 46 Jahren noch ein junger Chef ist.

Sie kann jetzt ein Rind oder Schwein zerlegen: „Aber das ist ein echter Kraftakt und eigentlich eher Männerarbeit.“ Neben anderen Aufgaben wird sie weiterhin im Verkauf sein. Der Kundenkontakt ist ihr wichtig, doch sie kann sich vorstellen, das neue Wissen im Bereich Wurstherstellung verstärkt einzubringen. Und die Arbeit am Schreibtisch muss ebenfalls getan werden.

Bei der Freisprechungsfeier war ihre Familie dabei. „Wir haben die Wurst natürlich gleich probiert: Besser geht’s nicht“, erzählt der stolze Großvater. Die Begeisterung für dieses Handwerk wird offensichtlich problemlos in der Familie weitergegeben. Für den Seniorchef ist es seit der Lehre der „schönste Beruf“ überhaupt und schon sein Sohn und seine Tochter wurden beide Metzgermeister. Auch die Mutter von Yvonne Steinhart arbeitet seit ihrer Ausbildung an den verschiedensten Stellen im Betrieb und den Filialen mit: „Immer dort, wo ich gerade gebraucht werde.“ Ihre Tochter bekam schon als kleines Mädchen einen Einkaufsladen, der vor allem mit kleinen Würsten bestückt war. Das prägt wahrscheinlich, so Yvonne Steinhart.

Die Wertschätzung fürs Handwerk muss sich ändern

Gerne würde sie noch mehr für den Beruf tun. Einmal sei ein Lehrer vom Gymnasium gekommen und sagte, dass sie doch unterfordert sei. Das zeige, dass die Öffentlichkeit nur ganz wenig Ahnung von diesem Beruf habe, sagt Yvonne Steinhart: „Die Wertschätzung für das Handwerk muss anders werden“. Bei Ausbildungsmessen stellt sie die Berufsfelder „Fleischer“ und „Fleischereifachverkäuferin“ um den Familienbetrieb mit rund 130 Mitarbeitern bei 15 Verkaufsstellen vor.