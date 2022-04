Seelsorgeeinheit regelt Gottesdienstordnung über Ostern neu

Kurz vor Ostern muss die Seelsorgeeinheit Gammertingen-Trochtelfingen ihre Gottesdienstordnung krankheitsbedingt neu regeln. Die Eucharistiefeiern entfallen komplett, weil sich Pfarrer Drescher in Quarantäne befindet. Durch eine Umstellung versucht das Pfarrbüro allen Gemeinden so gut wie möglich gerecht zu werden. Dies geht nur durch die bereitwillige Unterstützung der Ehrenamtlichen. Die Hauptamtlichen in Zusammenarbeit mit dem Pfarrbüro tun, was in ihren Kräften steht, um gute Lösungen zu bieten, heißt es in einer Pressemeldung. Das Team der Seelsorgeeinheit bittet die Gottesdienstbesucher die angebotenen Möglichkeiten in der Karwoche und am Osterwochenende mitzutragen und die Liturgien durch ihren Besuch zu einem feierlichen Ereignis werden zu lassen.

Das ist die Liste der neuen Gottesdienste: Osternacht als Freiluftgottesdienst in Gammertingen auf dem Kirchplatz mit Gemeindereferentin Teufel-Rick, in Neufra auf dem Kirchplatz mit Diakon Eisele und in Trochtelfingen (Ökum.) auf dem Schlossplatz mit Pfrarrer Roßbach jeweils um 21 Uhr.

Am Ostersonntag, 17. April, findet um 7 Uhr der Osterspaziergang mit dem Chor „imPuls“ statt. Beginn ist an der Hochbergkapelle. Um 8.45 Uhr findet dann die Wortgottesfeier in der Pfarrkirche in Steinhilben (Pastref. Wassmer) statt und um 10.15 Uhr die Wortgottesfeier in der Pfarrkirche in Feldhausen mit Diakon Eisele.

Am Ostermontag, 18. April, findet um 8.45 Uhr die Wortgottesfeier in der Pfarrkirche in Kettenacker mit Leander Stork statt und um 10.15 Uhr die Wortgottesfeier in der Pfarrkirche in Gammertingen mit Herrn Klein.

Die Seelsorgeeinheit empfiehlt darüberhinaus auch das Gottesdienstangebot der evangelischen Partnergemeinden.