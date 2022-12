Schwimmer am zweiten Weihnachtsfeiertag willkommen

In den Weihnachtsferien können sich Bücherwürmer in der Stadtbücherei Gammertingen im Rathaus in Gammertingen mit Lesestoff versorgen. Denn außer an Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen, Silvester, Neujahr und Dreikönig lädt die Bücherei im Laucherttalstädtchen zu den üblichen Öffnungszeiten zum Schmökern und Ausleihen ein. Das teilt die Gemeinde mit.

Auch das städtische Bürger- und Tourismusbüro, ebenfalls im Rathaus Gammertingen, öffnet seine Türen für die Anliegen der Bürger und hat lediglich an den Feiertagen geschlossen. Dasselbe gilt für das Kundencenter der Gammertinger Energie- und Wasserversorgung GEW GmbH.

Schwimmvergnügen gibt es in der Alb-Lauchert-Schwimmhalle in Gammertingen zu den üblichen Öffnungszeiten, und sogar am zweiten Weihnachtsfeiertag von 8 bis 18 Uhr. Ansonsten ist die Schwimmhalle an Heiligabend und an den Feiertagen (erster Weihnachtsfeiertag, Silvester, Neujahr und Dreikönig) geschlossen. In den Weihnachtsferien ist die Schwimmhalle von 14 bis 20.45 Uhr geöffnet.

Der Recyclinghof der Stadt ist über die Feiertage an Heiligabend, den beiden Weihnachtsfeiertagen, Silvester geschlossen, informiert die Gemeinde weiter. Ab 2. Januar 2023 gelten im Recyclinghof dann wieder die gewohnten Öffnungszeiten.

In den drei städtischen Kindergärten freuen sich die Erzieherinnen wieder auf die Kinder ab Dienstag, 2. Januar 2023.

Wer seinen Christbaum los werden will, muss sich bis nach Dreikönig gedulden. Der Jugendclub „Häusle“ Harthausen sammelt wieder im gesamten Stadtgebiet die Christbäume. Am Freitag, 13. Januar, ab 14 Uhr in den Teilorten (Mariaberg, Bronnen, Kettenacker, Feldhausen, Harthausen) und am Samstag, 14. Januar, ab 9 Uhr in Gammertingen. Es werden ausschließlich Christbäume mitgenommen und keine sonstigen (Grün-)Abfälle.