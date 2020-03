Schwarzwild ist für massive Schäden verantwortlich

Zahlreiche Jäger und Revierförster waren zur Hauptversammlung des Hegerings Gammertingen in die Schwabenstube des Hotel Kreuz gekommen. Neben einigen Ehrungen wurden Neuwahlen abgehalten. Dabei stellte sich der gesamte Vorstand für eine weitere Periode von vier Jahren zur Verfügung, wobei Hegeringleiter Karl Götz im Vorfeld klarstellte, dass man nach dieser Periode altersbedingt einen Nachfolger für ihn finden müsse.

Götz konnte neben den Jägern und Revierförstern auch Bürgermeister Holger Jerg und Kreisjägermeister Hans-Jürgen Klaiber begrüßen. Nach der Totenehrung für Karl Lieb, Hugo Zeiler und Johann Oßwald, musikalisch würdig umrahmt von der Bläsergruppe „Sau tot“, folgten die Grußworte von Bürgermeister und Kreisjägermeister.

Weitere Themen waren Wildmanagementgesetz, Wildfleischvermarktung, Forstneuorganisation im Landkreis und Änderung der Revierstruktur. „Leider haben die Jäger 2019 aufgrund der hohen Auflagen erstmals nicht am Cityfest teilgenommen, womöglich gibt es aber 2021 – vielleicht mit einem kleineren Zelt – doch noch einmal ein Wiedersehen,“ so seine Hoffnung. Klaiber schließlich bezeichnete Götz als nicht wegzudenkenden Stellvertreter des Kreisjägermeisters. „Karl Götz hat sich bei und als ,Bürokratieknacker’ einen guten Ruf erworben, er schreckt vor keinem Paragraphen zurück.“

Schriftführer Werner Gomeringer arbeitete das Jahr auf. Themen dabei waren unter anderem das Cityfest und der damit verbundenen Problematik sowie der Morgenansitz im Dezember. Wie sich das Jahr finanziell auswirkte, berichtete Kassierer Peter Türk. Da das Cityfest für die Jäger als wichtige Einnahmequelle ausfiel, gab es ein kleines Loch, welches durch die aktive Teilnahme beim Weihnachtsmarkt – was auch 2020 der Fall sein wird – begrenzt werden konnte. Die Kassenprüfer Edwin Klaiber und Karl-Heinz Daikeler hatten eine tadellose Kassenführung vorgefunden, sodass die Entlastung folgerichtig einstimmig erfolgte.

„Mit 23 Teilnehmern waren wir im Mai beim Hegeringschießen in Herbertingen vertreten“, so Schießobmann Edmund Gillhart. Auch die Bläser der Gruppe „Sau tot“ waren sehr aktiv, 27 Proben und 13 Auftritte waren zu bewältigen. „Am 27. und 28. Juni nehmen wir beim Landesbläsertreffen in Freiburg teil, damit sind wir zum 26. Mal ununterbrochen dabei“, so Leiter Rainer Zeiler voller Stolz.

„Wir haben große Probleme mit dem rasanten Zuwachs von Schwarzwild, die Schäden in Wiesen und in den Feldfrüchten werden immer größer“, erklärte Götz. Hatte man 2018 noch 140 Sauen geschossen, waren es dieses Mal nur knapp 40. Es müsse ein guter Weg mit Jägern und Landwirten gefunden werden. Hier hatte Jagdkamerad Albert Geist aus seinem Bezirk einiges an Schäden zu berichten und in diesem Zusammenhang wurde gleich auch über die Bezahlung der Wildschäden und die Abwicklung im allgemeinen ausgiebig diskutiert, wobei am Ende herauskam: Schadensfälle, die zwischen Landwirt und Jäger nicht auf dem kleinen Dienstweg zu klären sind, bedürfen eines Schätzers. Nur so sei gewährleistet, dass alles seinen richtigen Weg gehe.

Forstbezirksleiter Jörg Scham, der nach 28 Dienstjahren zum letzten Mal ein Wort an die Jäger richtete, sagte: „Die afrikanische Schweinepest schwebt drohend über unseren Köpfen“. Für den Menschen gesundheitlich unschädlich, könne diese aber auf Hausschweine übergehen. Das könne schwerwiegende Auswirkungen für die Viehwirtschaft und die Endverbraucher haben. Zudem stellte er fest, dass der Wald immer löchriger werde. Bedeutet, dass Stürme, Trockenheit und Käfer dafür sorgen, dass in den Wäldern Baumarten ausfallen und es Neupflanzungen – und zwar als Mischwald – umzusetzen gilt. „Dafür muss aber der Wildstand kurz gehalten werden, sonst klappt das mit der Wildverjüngung nicht.“ Hier sollten Jäger und Waldbesitzer an einem Strang ziehen.