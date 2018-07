Zufrieden sind die Verantwortlichen in der Generalversammlung der Gammertinger Narrenzunft Horig gewesen, die in der „Sonnenalb“ stattfand. Zum einen war die Versammlung sehr gut besucht und zum anderen wurde mit Genugtuung registriert, dass sich für den Umzug in Gammertingen am Fasnetsdienstag bereits fast 3000 Narren angemeldet haben.

Zunftmeister Harry Vojta konnte neben Bürgermeister Holger Jerg den Ehrenzunftmeister Dr. Anton Burkhart und einige Vertreter örtlicher Vereine begrüßen. Für die kommende Saison kündigte er an, dass erstmals in der Vereinsgeschichte auch Frauen als Zunfträtinnen mit dabei seien. Schriftführerin Katrin Eberhardt lieferte einen detaillierten Bericht über die zahlreichen Aktivitäten der vergangenen Saison ab, die Vojta in seinem Bericht ergänzte. Vor allem ging es ihm darum, seinen Bekanntheitsgrad im Ring zu erweitern und dies scheint nun erste Früchte zu tragen, denn zum traditionellen Dienstagsumzug haben sich bereits fast 3000 Teilnehmer angemeldet.

Der Zunftmeister begrüßte für die kommende Saison vier neue Zunfträtinnen und zum Teil auch neue Jungzunfträte. „So sind jetzt die ehemaligen Jungzunfträte die Altzunfträte und ein paar Mittelzunfträte haben wir auch noch !“

Der Bericht des Kassiers Ewald Thiel erbrachte im wesentlichen keine großen Veränderungen, die Kassenprüfer Karl-Josef Bögle und Manfred Lieb bescheinigten ihm eine tadellose Kassenführung, die Entlastung erfolgte einstimmig.

In seinem Grußwort bescheinigte Bürgermeister Holger Jerg der Zunft eine gute Vereinsarbeit, insbesondere die weiterführende Zusammenarbeit mit den Kindergärten, denen die Zunft für eigenes Häs einen Obolus beisteuerte, findet er beispielhaft. „Aber wir müssen uns auch überlegen, wie wir die jüngeren und die älteren in der Bevölkerung mehr in die Fasnet einbinden.“ Denn die vermeldeten Besucherzahlen vor allem beim Oldieball stimmten nicht gerade hoffnungsfroh. Aus Sicht der Zunft meinte Vojta, dass die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Verein sehr gut funktioniere.

Die anschließend von Jerg geleitete Entlastung der Vorstandschaft und die Neuwahlen erfolgten jeweils ohne Gegenstimmen, damit bleibt Harry Vojta für ein weiteres Jahr Zunftmeister, sein Stellvertreter bleibt Wolfgang Lieb, Schriftführerin Katrin Eberhardt und Kassier Ewald Thiel.

Wolfgang Lieb gab schließlich noch einen Ausblick auf die kommende Saison 2010. Positiv seien die bereits gemachten Zusagen zum eigenen Umzug am Fasnetdienstag, wo fast 3000 Teilnehmer erwartet werden. Die Ausfahrten stehen auch schon fest, wobei wieder einige „Schmankerl“ dabei sein werden. Näheres zu den Ausfahrten und Terminen ist der vereinseigenen homepage „www.nzhorig.de“ zu entnehmen. (ewt)