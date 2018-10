Schulsanierung soll 2019 starten

Noch einen Winter lang werden die Kinder, die im Unterricht am Fenster sitzen, eine Jacke tragen müssen. Dann sollen diese Zustände in der Grundschule im Gammertinger Ortsteil Feldhausen endgültig der Vergangenheit angehören: In seiner Sitzung am Dienstagabend hat der Gemeinderat die dringend nötige Sanierung des Gebäudes auf den Weg gebracht. Architekt Elmar Heinemann stellte den aktuellen Stand der Planung vor.

Im März hatten sich die Gemeinderäte bei einem Vor-Ort-Termin selbst ein Bild vom Zustand der Grundschule gemacht. Wie Elmar Heinemann damals erläuterte, stammen die Fenster in den Klassenräumen noch aus der Entstehungszeit des Gebäudes vor gut 50 Jahren. Sie befinden sich in einem derart schlechten Zustand, dass manche Schüler im Winter während des Unterrichts eine Jacke tragen müssen. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Auch die Toiletten und die Umkleiden, die sich neben der Sporthalle im Erdgeschoss befinden, sind reichlich in die Jahre gekommen. Wie lange die alte Heizung noch durchhält – darüber können die Verantwortlichen nur spekulieren.

Eine große Rolle soll bei der Sanierung des Gebäudes die Erfüllung aktueller Brandschutz-Vorschriften einnehmen. „Gleichzeitig haben wir uns aber auch gefragt, was wir für die Nutzer der Sporthalle und der Schule tun können“, sagte Elmar Heinemann am Dienstag. Gemeinsam mit Vertretern der Schule, der Stadtverwaltung und der Vereine habe er sich darüber in den vergangenen Monaten Gedanken gemacht. Die Ergebnisse stellte er anschließend den Gemeinderäten vor.

So könnte beispielsweise ein Batterieraum wegfallen, der bislang für die Beleuchtung benötigt wird. Der frei werdende Platz würde dem Geräteraum zugeschlagen. Das Gleiche gilt für den Heizraum. Der Heizöltank könnte herausgenommen und durch eine unterirdische Alternative ersetzt werden. Für die Treppen, die zur Sporthalle führen, kommt als Alternative eine barrierefreie Rampe in Frage. Neue Durchgänge zwischen den Klassenräumen im Obergeschoss kämen dem inzwischen eingeführten Montessori-Konzept entgegen, das unter anderem auf mehr Frei- und Gruppenarbeit setzt.

Die im März veranschlagten Kosten in Höhe von knapp 1,17 Millionen Euro würden dabei sogar noch um einiges geringer Ausfallen. Nach einer entsprechenden Berechnung geht Elmar Heinemann zurzeit von 1,04 Millionen Euro aus. „Nach dem aktuellen Stand der Dinge würden wir nämlich auf eine energetische Sanierung der Außenhülle verzichten“, sagte der Architekt. Stattdessen schlage er große, hochwertige Fenster vor. „Wenn wir die einbauen, bleiben nur kleine Putz- und Mauerflächen übrig.“ Ein Wärmedämmverbundsystem umzusetzen, rechne sich damit nicht mehr. Knapp ein Drittel der Gesamtkosten – 351 000 Euro – können außerdem über Zuschüsse finanziert werden.

Auch einen konkreten Zeitplan gibt es inzwischen. Im kommenden Jahr sollen die Heizung im Untergeschoss und die Räume im Obergeschoss saniert werden, im Jahr 2020 die Umkleiden und die Toiletten. „Teile der Schule werden wir während der Bauarbeiten auslagern müssen – vermutlich in Teile des Bürgerhauses“, sagte Elmar Heinemann. Und auch die Sportgruppen, nach denen sich Ulrike Steinhart (SPD/Unabhängige Bürger) erkundigte, werden wohl zum Improvisieren gezwungen sein. „In der Halle selbst wird von den Arbeiten nicht viel zu merken sein“, sagte Heinemann. „Aber mit Einschränkungen bei den Duschen und den Umkleiden werden sie leben müssen.“

Unterm Strich dominierte im Gremium die Erleichterung, dass das Projekt endlich angegangen werden soll. „Es handelt sich um eine erhebliche Summe, aber es wurde ja auch jahrelang nichts investiert“, sagte Gerhard Jaudas (CDU). Die Arbeit an der Schule sei sehr gut, das Konzept zukunftsfähig. „Stadt und Gemeinderat haben erkannt, dass es jetzt an der Zeit ist, den nächsten Schritt zu gehen.“ Darüber hinaus stärke die Maßnahme den Gesamt-Schulstandort Gammertingen. Dem von Verwaltung und Architekt vorgeschlagenen Vorgehen stimmte das Gremium dann einvernehmlich zu.