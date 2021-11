Schulleitung schaltet Ordnungsamt ein: Was Testverweigerern jetzt droht

Wie viele Kinder sich den Corona-Tests an ihren Schulen verweigern, ist unklar. Konkrete Zahlen können weder das Kultusministerium noch das Regierungspräsidium Tübingen oder das Staatliche Schulamt in Albstadt nennen. „Meiner Einschätzung nach handelt es sich aber nicht um ein Massenphänomen, sondern um Einzelfälle“, sagt Schulamtsdirektor Gernot Schultheiß. „Meistens stimmen die Eltern den Tests nach vielen Gesprächen doch noch zu.“ Tun sie das nicht, werden Testverweigerer wie Schulschwänzer behandelt. In diesem Fall kann das Ordnungsamt die Erziehungsberechtigten wegen der Ordnungswidrigkeit belangen. „Die Zahl der Testverweigerer, die dem Regierungspräsidium Tübingen auf diesem Weg bekannt geworden sind, bewegt sich im unteren zweistelligen Bereich“, teilt ein Sprecher der Behörde mit. Bisher habe das Regierungspräsidium in diesem Zusammenhang noch kein Zwangsgeld angeordnet. In etwa fünf Fällen werde ein solcher Schritt derzeit aber geprüft.