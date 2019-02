Schulleiter patzt beim Abfragen der Narrenrufe

Lustiges Treiben, Trommeln, Fanfaren und glückeslige Narren haben das Bild am schmotzigen Donnerstag in Gammertingen bestimmt. Bürgermeister und Rektoren wurden entmachtet, sodass es sich auf der Alb in den nächsten Tagen befreit leben lässt.

Die Narrenzunft hatte den Tag mit einem Frühstück in der Elitebar begonnen und zog dann in zwei Gruppen in die Kindergärten St. Michael und St. Martin gezogen, um die Kleinsten zuerst zu befreien. Dann zogen die Gruppen weiter: eine in die Laucherttalschule, die andere ins Rathaus. Dort herrschte totale Stille: jedes Büro abgeschlossen, alle weg. Nur im Bürgerbüro hielt eine Mitarbeiterin die Stellung.

Bürgermeister Holger Jerg hatte sich mit seinem Team in der Stadtkasse versteckt und genoss bei Sekt, Seelen und Musik die Fasnet. Seine Prognose: „Im Tresor finden sie uns nicht!“ Doch bald trommelte und blies es im Treppenhaus. Plötzlich riss der Dorfbüttel, dr Gammertinger Brolde (im echten Leben: Karl Bögle) die Tür weit auf – es gab kein Entkommen mehr. Brolde zog die schwarze Kutte über des Bürgermeisters Kopf und band ihn an ein festes Seil. Jerg musste den Schüssel abgeben und war entmachtet. Die Narrenzunft wurde von den Rathausdamen mit Schnaps und Süßigkeiten versorgt – wahrscheinlich, damit sie den Chef schnell mitnahm.

Der Schultes wehrte sich zwar, als er zur Rathaustür hinaus musste, doch Brolde hatte ihn fest im Griff. Er zog ihn mit, es ging in Richtung Laucherttalschule. Dort hatte die andere Narrengruppe bereits die Schüler bereits. Die Kinder und Jugendlichen standen im Schulhof, genossen Fasnetsmusik und die Sonne. Da brachte man den gefesselten Bürgermeister und suchte nach Rektor Klaus Minsch. Als sie ihn gefunden hatten, zogen Zunftmeister Harry „Schorsch“ Vojta und Zunfträtin Nadine Wasmer ihm ebenfalls die schwarze Kutte über den Kopf und nahmen ihn am Seil gefangen. Minsch wehrte sich. Doch sich zu befreien – das gelang ihm ebenso wenig wie Bürgermeister Jerg. Die Narren zogen mit den beiden über die Brücke in Richtung Laucherttalschule.

Auf der Brücke nutzte Jerg eine kurze Gelegenheit, um sich zu befreien. Das merkte der Dorfbüttel dann aber doch, sodass er ihn sofort wieder einfangen konnte. Das sorgte für schallendes Gelächter. Auf dem Schulhof wurde mit Markus Haule der nächste Schulleiter gefangengenommen. Zunftmeister Vojta richtete sich an Klaus Minsch. Dieser habe ihm im vergangenen Jahr aufgetragen, für mehr Parkplätze zu sorgen. Es seien aber weniger als zuvor. „Nun wird die Schule von April bis September geschlossen bleiben“, kündigte er an. Die Kinder jubelten.

Dann fragte der Zunftmeister die Narrenrufe der umliegenden Gemeinden ab – und der Schulleiter wusste fast keinen. Aber mit den Schülern nahm Harry Vojta dann doch noch alle Rufe erfolgreich durch. Die wunderbare Stimmung sollte noch lange anhalten.