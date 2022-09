Schulbeginn an den Gammertinger Schulen

In Gammertingen beginnt am Montag, 12. September, wieder die Schule. Die Zeiten variieren allerdings zwischen den Klassenstufen.

An der Grundschule Feldhausen fängt am Montag um 8.10 Uhr die Schule an und endet für alle um 11.25 Uhr. Die Einschulungsfeier der ersten Klasse findet am Donnerstag, 15. September, um 10 Uhr in der Turnhalle der Feldhausener Grundschule statt.

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen zwei bis vier an der Laucherttalschule Gammertingen beginnen um 8.35 Uhr mit dem Unterricht. Die Klassen fünf bis zehn der Werk- und der Realschule haben um 7.45 Uhr Unterrichtsbeginn. Für alle Klassen ist um 12 Uhr Schulschluss.

Die Einschulung der ersten Klasse wird am Samstag, 17. September, um 8.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Leodegar beginnen. Im Anschluss daran geht es zur Einschulungsfeier in die Mensa.

Am SBBZ der Laucherttalschule beginnen die Klassen zwei bis neun um 7.45 Uhr mit dem Unterricht. Die Erstklässlerinnen und Erstklässler feiern ihre Einschulung am Freitag, 16. September, und gehen am Montag, 19. September zum ersten Mal zur Schule.

Unterrichtsbeginn am Gymnasium Gammertingen ist für die Klassenstufen sechs bis elf um 7.45 Uhr, für die Klasse zwölf um 8.35 Uhr. Für die neuen fünften Klassen beginnt der Unterricht am Dienstag, 13. September, auch um 7.45 Uhr und endet um 12 Uhr. Die Mensa ab Dienstag, 13. September, wieder Mittagessen an.