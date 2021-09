Schüler in Mariaberg lernen erst einmal im Container

Die Klasse B1 des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Mariaberg (SBBZ) musste wegen der jüngst begonnenen Kernsanierung des Olga-Wera-Baus ausziehen. Seitdem werden die Kinder im Container unterrichtet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Name des Gebäudes geht auf Olga, Königin von Württemberg, und ihre Ziehtochter Wera zurück, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Stiftung zugunsten der Menschen mit Behinderung in Mariaberg ins Leben riefen. Der Bau mit Grundstrukturen von 1890 und der Erweiterung von 1902 wurde bisher nie grundständig saniert. Zunächst für die Bäckerei, Waschküche, Handweberei und andere Hauswirtschaftsbereiche genutzt, beherbergte der Olga-Wera-Bau zwischenzeitlich Wohngruppen des diakonischen Trägers und diente bis 2019 auch als Unterkunft für unbegleitete minderjährige Geflüchtete.

Heute stehen die Gebäude im Klosterhof unter Ensembleschutz. Mit den Sanierungsarbeiten verändert sich die Fassade des Olga-Wera-Baus daher nicht gravierend. Die Innenräume werden aber für die Ansprüche der Schulen Mariabergs, der Kreativbereiche, Motopädagogik und Büronutzung auf den aktuellen Stand gebracht. Heizungen und Sanitärbereiche werden erneuert, Fenster und Wände gedämmt und die Räume neu aufgeteilt. Ein Aufzug sorgt für die notwendige Barrierefreiheit. Die Vision: den Olga-Wera-Bau als Ort der Begegnung zwischen Bildung, Förderung und Kunst zu erhalten und den Anforderungen der Nutzungsgruppen modern und nachhaltig entgegenzukommen.

Bis die Umbauarbeiten 2023 beendet sind, findet der Unterricht für einige Klassen im Container-Komplex in der Burghaldenstraße statt. Diese sind modern, hell und bieten genug Platz für Differenzierung, findet Ute Biesinger, Klassenlehrerin der B1. Sie hat schon begonnen, sich die Räume mit der Klasse zusammen anzueignen.

Mit umgezogen ist so zum Beispiel der alte, geblümte Glückssessel, der schon in der passenden Glücksecke zum bequemen Ausruhen bereitsteht. Darüber hängen, wie schon zuvor im Olga-Wera-Bau, bunte Bilder und motivierende Gute-Laune-Sprüche. Ein möglicher Lieblingsplatz und Rückzugsort, was besonders bei Kindern mit autistischen Zügen wertvoll ist. „Für unsere Schüler und Schülerinnen ist der Umzug eine größere Herausforderung. Vielen fällt es schwer, sich auf Veränderungen und neue Strukturen einzulassen“, wird Biesinger in der Mitteilung zitiert.