Schüler des Musiker-Ehepaars Pelz zeigen ihr Können

Dreimal musste das Schülerkonzert verschoben werden - am Wochenende hat es dann endlich in der Feldhauser Kirche stattgefunden. Die Blechbläser der Musikkapelle Feldhausen-Harthausen und weitere Schüler von Lehrer Dietmar Pelz trugen ihr Können vor, genauso wie die Schützlinge seiner Frau Carina, die Geigenlehrerin ist. Knappe zwei Stunden gaben die Nachwuchsmusiker klangreiche Kostproben.

Sichtlich erfreut und leicht nervös waren sowohl die jungen Musikerinnen und Musiker als auch ihre beiden Ausbilder, das Musiker-Ehepaar Dietmar und Carina Pelz. Dietmar Pelz erklärte zu Beginn des Konzertes, dass üblicherweise am Schluss der Höhepunkt eines Konzertes stattfinde.

Er aber wolle mit dem Highlight starten und präsentierte seinen ältesten und seinen jüngsten Auszubildenden, den 10-jährigen Jonas Stoll sowie der längst Erwachsene Ingolf Riveroff. Beide begannen im vergangenen Jahr ihre Ausbildung an der Posaune und zeigten voller Stolz, was sie im virtuellem Unterricht schon gelernt hatten.

Die Zuhörerinnen und Zuhörer in Feldhausen kamen in den ausdrucksstarken Hörgenuss, den Dirigent Pelz unter das Motto „Emotion-Fantasie-Poesie“ gestellt hatte. Abwechslungsreich spielten die Blechbläser im Altarraum oder auch von der Empore mit Begleitung an der Orgel und am Klavier. Von Geigenlehrerin Carina Pelz wurde die Schwierigkeit des besonderen Instruments erläutert und die Fortschritte ihrer Schülerinnen und Schüler.

Eine aufheiternde Einlage gab es von Kathrin Steinhart, die das Stück „Die irische Wäscherin“ am Tenorhorn vortrug. Da sie mit dem Aufhängen der Wäsche beschäftigt war, hatte sie um ein Haar ihren Einsatz verpasst. „Die Blechbläser produzieren nicht nur Töne, sondern erzeugen einen schönen Gesamtklang“, erklärte Dietmar Pelz. Im gemeinsamen Kanon zeigten die Bläser dies sehr eindrücklich.

Beim Doppelkonzert für zwei Violinen von Johann Sebastian Bach war ein beeindruckendes Geigenklangspiel zu hören. Die Herausforderung sei gewesen, alles digital zu meistern im vergangenen Jahr, erklärte das Musiker-Ehepaar, denn das gemeinsame Musizieren sei virtuell nicht zu ersetzen.

Thomas Hummel und Gerhard Jaudas vom Vorstand bedankten sich herzlich für das rundum gelungene Konzert. "Alle Erwartungen wurden trotz der schwierigen Umstände voll getroffen", erklärte Hummel.

Das Platzkonzert, welches vom Erwachsenenorchester anschließend unter freiem Himmel hätte stattfinden sollen, mussten aufgrund der Wetterlage abgesagt werden. Es soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.