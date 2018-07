Schreibwerkstatt am Gymnasium fördert Talente hervor

Die Klasse 10a des Gymnasiums Gammertingen hat sich seit den Pfingstferien dem schönen Projekt der Schreibwerkstatt gewidmet. Mit Schriftstellerin Gabriele Loges und Deutschlehrer Christian Zrener wurde das Thema „Freiheit“ bearbeitet. Am Vorabend der traditionellen „Gymi-Session“ präsentierte die Projektgruppe ihr beachtliches Ergebnis.

Grundlage bildete der diesjährige Kulturschwerpunkt des Landkreises. Gabriele Loges entwickelte zusammen mit dem Lehrer Christian Zrener das Projekt mit dem vielsagenden Namen: „Ich bin so frei“. 28 Schüler befassten sich intensiv mit dem Begriff Freiheit, Demokratie, inspiriert von großen Schriftstellern wie Albert Schweitzer oder dem Lyriker Rainer Maria Rilke. Bei der Präsentation, bei der die Schüler dann selbst einen kleinen Teil ihrer entstandenen Werke vortrugen, kamen die unterschiedlichsten Beiträge heraus.

Von den Gedanken zur aktuellen Flüchtlingssituation über die Freiheit in Berlin, bei der wohl die Klassenfahrt verarbeitet wurde, über die Freiheit auf einer Harley Davidson, kam eine Vielfalt an oft sehr tiefgründigen Texten heraus. Rafael Mader schnitzte sogar eine Mini-Freiheitsstatue – diese sei doch das Symbol für Freiheit schlechthin. Sehr beeindruckt war auch Kreisarchivdirektor Edwin Ernst Weber, der der Einladung der Schüler gefolgt war. Schulleiter Christoph Ocker war verblüfft und meinte, es sei erstaunlich, was in den Lausbuben doch alles so schlummere.

Für die sehr schöne, unter anderem mit „über den Wolken“ musikalische Umrahmung am Flügel sorgten Aron Feder und Vivien Rieger. Schriftstellerin Gabriele Loges war gleichermaßen begeistert ob der großen Diskussionsbereitschaft und der Auseinandersetzung mit dem Begriff Freiheit. Sie meinte, die Klasse hätte noch viel mehr Texte verfassen können. Dass nur wenig Besucher da waren, sei nicht schlimm, meinte Deutschlehrer Christian Zrener. „Lieber weniger ehrliche Interessenten“, meinte er. Diese vertieften sich dann auch noch intensiv in die Texte und in das Gespräch mit den Schülern. Am gestrigen Gymi-Session-Tag wurden die künftigen Fünftklässler in einer Feierstunde vorgestellt und von den „größeren“ Schülern willkommen geheißen.