Schnelle Hilfe bei Herzstillstand

Dank großzügiger Spenden von zwei ortsansässigen Banken hat die Stadt Gammertingen vier weitere lebensrettende Defibrillatoren für die Kernstadt und die Stadtteile gekauft. Durch die Spende aus Mitteln des PS-Sparens der Hohenzollerischen Landesbank, Kreissparkasse Sigmaringen in Höhe von 3000 Euro konnte ein Gerät in der Kernstadt in Betrieb genommen werden sowie ein weiteres Gerät im Stadtteil Kettenacker. Über die finanzielle Unterstützung der Volksbank Hohenzollern-Balingen eG in Höhe von 1500 Euro für die Anschaffung eines Gerätes freut sich der Stadtteil Feldhausen. Um das Stadtgebiet vollständig abdecken zu können, hat die Stadt aus ihrem Budget ein Gerät für Bronnen finanziert.

Die vier neuen Geräte sowie die bereits vorhandenen Geräte im Stadtteil Harthausen und in Gammertingen werden über die jeweiligen Feuerwehrabteilungen betreut, um eine Einsatzbereitschaft gewährleisten zu können. Der Defibrillator im Stadtteil Feldhausen wurde dem verstorbenen Feuerwehrkameraden Thomas Laupp gewidmet, dessen langjähriger Herzenswunsch die Anschaffung eines solchen Gerätes war.

Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie sei es momentan noch nicht möglich, eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung zu organisieren, um den Gebrauch dieser lebensrettenden Geräte zu üben und vorstellen zu können, teilt Bürgermeister Holger Jerg mit. Es handelt sich aber bei allen Anschaffungen um einen einheitlichen Gerätetyp, wie bereits bei dem vor einigen Jahren im Stadtteil Harthausen in Betrieb genommenen Defibrillator.