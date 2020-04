Die Lindenhof-Annäherung an Friedrich Hölderlins „Darum wandle wehrlos fort, und fürchte nichts!“ unter der Regie von Philipp Becker sollte eigentlich zum 250. Geburtstag des Dichters durch die Hölderlin-Städte ziehen.

Die Vorstellungen im Klosterhof in der Geburtsstadt Lauffen am Neckar, die Mitte März hätten stattfinden sollen, wurden auf Grund der Corona-Pandemie ersatzlos gestrichen, heißt es in einer Pressemitteilung. Um die Auftritte ab 20. Mai in der Kreuzkirche in Nürtingen bangt man.

Doch nun steht eines sicher fest: Das Theater Lindenhof wird am 11. Juni mit seiner Produktion auf den Privattheatertagen in Hamburg zu sehen sein – ob virtuell oder vor Publikum, das wird laut der Mitteilung zu gegebener Zeit entschieden. Auf jeden Fall hat die Produktion, bei der das Publikum am großen runden Tisch Platz nimmt, um dann einer mit Hölderlintexten gespickten Diskussion um die Fragen der Welt zu folgen, die Jury aus Hamburg überzeugt.

Die Melchinger sind auf dem Festival, bei dem zwölf Produktionen um den Monica Bleibtreu-Preis konkurrieren, ein gern gesehener Gast. 2014 wurde die Lindenhof-Inszenierung des „Homo Faber“ ausgezeichnet, 2019 erhielt „Chaim & Adolf“ den Publikumspreis.