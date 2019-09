Schlosskonzert-Saison beginnt mit einem Liederabend

Mit einem Liederabend eröffnet der Verein „Gammertinger Schlosskonzerte“ die Saison 2019/20: Im Saal des Gammertinger Rathauses präsentieren Thomas Laske (Bariton) und Verena Louis (Klavier) am Samstag, 12. Oktober, um 19 Uhr Franz Schuberts Liederzyklus „Die Winterreise“. Der Kartenvorverkauf beginnt am Donnerstag, 26. September.

Thomas Laske wurde in Stuttgart geboren. 1997 gewann er den Richard-Strauss-Wettbewerb in München. Im Konzertfach arbeitet der Bariton regelmäßig mit namhaften Dirigenten und Ensembles wie Riccardo Chailly, Enoch zu Guttenberg, Mariss Jansons oder Tom Koopman. Aufgetreten ist er auch schon mit Wolfgang Sawallisch, Hans-Christoph Rademann, Helmuth Rilling, Georg-Christoph Biller, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und den Bamberger Symphonikern. Weitere Kooperationen gab es mit dem Deutschen Symphonierorchester Berlin, dem Gewandhausorchester Leipzig, den St. Petersburger Philharmonikern, dem Sinfonischen Orchester Mailand Giuseppe Verdi, dem Amsterdam Baroque Orchestra and Choir, dem Dresdener Kreuzchor und dem Thomanerchor Leipzig.

Thomas Laskes Schaffen ist in einer umfangreichen Diskografie dokumentiert. Als letzte CDs erschienen Lieder von Gustav Mahler und das Weihnachtsoratorium mit dem Windsbacher Knabenchor unter Karl-Friedrich Beringer und Martin Lehmann.

Festengagements führten Laske an die Deutsche Oper am Rhein und die Wuppertaler Bühnen. Gastspiele gab er an der Deutschen Oper Berlin, der Oper Frankfurt am Main, der Oper Köln und der Bayerischen Staatsoper München. Sein Repertoire umfasste dabei Partien wie Figaro (Barbier von Sevilla), Graf Almaviva und Figaro (Le Nozze di Figaro), Don Giovanni, Escamillo (Carmen), Eugen Onegin, Sharpless (Madame Butterfly) und Marcello (La Bohème). Höhepunkte im vergangenen Jahr waren Bachs Matthäuspassion unter Enoch zu Guttenberg in Madrid, Moskau und München, Händels „Acis und Galatea“ in der Elbphilharmonie Hamburg und die Partie des Danilo in „Die lustige Witwe“ am National Center for the Performing Arts Peking.

Ausgezeichnete Musikerin

Die in Paris geborene Pianistin Verena Louis nimmt in der Welt der Klavierpartner einen festen Platz ein, wobei sie bei den Streichern wie im Liedfach gleichermaßen zu Hause ist. Die pianistische und kammermusikalische Ausbildung absolvierte sie an der Musikhochschule Köln bei Roswitha Gediga, Michael Endres, dem Amadeus-Quartett und dem Alban-Berg-Quartett. Nachdem sie selbst mehrfach auf Wettbewerben ausgezeichnet wurde, engagieren sie seit vielen Jahren nationale und internationale Wettbewerbe als Begleiterin, so der Deutsche Musikwettbewerb oder der Concours International de Genève.

Nach 20 Jahren als ständige Begleiterin der Geigenklasse von Adelina Oprean an der Musikhochschule Basel ist Verena Louis zudem seit 2013 als Solorepetitorin der Streicher an der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Musikhochschule in Leipzig tätig. Auftritte bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, dem Rheingau-Musik-Festival, Kammermusikreisen durch Europa, eine Reihe von Uraufführungen, CD-Aufnahmen sowie ihre Tätigkeit als Kammermusikdozentin bei der Académie de musique de chambre de Thury dokumentieren ihre künstlerische Vielseitigkeit.