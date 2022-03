Schlosskonzert mit dem „Zebra Trio“

Nach mehreren Absagen wegen der Corona-Pandemie will der Verein Gammertinger Schlosskonzerte wieder in das Konzertleben einsteigen. Das „Zebra Trio Wien“ mit Ernst Kovacic (Violine), Steven Dann (Viola) und Annsi Karttunen (Violoncello), spielt am Samstag, 2. April, um 19 Uhr, im Saal des Rathauses Gammertingen.

Ernst Kovacic studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien Violine, Klavier und Orgel und nahm dort Kompositionsunterricht. Seit 1975 lehrt er an dieser Universität. Er ist Gewinner zahlreicher Preise bei internationalen Wettbewerben. Er spielt eine Geige von Giovanni Battista Guadagnini aus dem Jahre 1753.

Steven Dann nahm Violinunterricht, bevor er sechzehnjährig zur Bratsche wechselte. Neben Orchester- und Soloaktivitäten arbeitet Dann als Kammermusiker mit mehreren Streichquartetten zusammen. Seit 1990 ist er Mitglied der Smithsonian Chamber Players in Washington. Mit dem ARC Ensemble in Toronto wurde er zweimal für einen Grammy nominiert.

Anssi Karttunen ist ein finnischer Cellist. Zahlreiche CDs dokumentieren seine Arbeit. 2013 wurde seine Aufnahme von Dutilleux’ Cellokonzert mit dem Gramophone Classical Music Awards ausgezeichnet. Er spielt auf einem Cello von Francesco Ruggeri (um 1670).