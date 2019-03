Schlosskonzert endet mit rauschendem Applaus

Einen Kammermusikabend der besonderen Art hat das Publikum am Samstagabend im Gammertinger Rathaussaal erlebt: Anke Dill (Violine), Justus Grimm (Violoncello) und Florian Wiek (Klavier) setzten das vor einem Jahr begonnene Konzept fort, anlässlich der Gammertinger Schlosskonzerte alle Klaviertrios von Ludwig van Beethoven (1770-1827) aufzuführen. Alle drei haben eine Professur für ihr jeweiliges Instrument inne: Anke Dill und Florian Wiek an der Musikhochschule Stuttgart und Justus Grimm am Königlichen Konservatorium Antwerpen, dessen künstlerischer Leiter er zugleich ist.

Für den Auftakt hatten sie die „Variationen Es-Dur“ op. 44 gewählt. Das zu Beginn unisono ertönende Thema beruht möglicherweise auf einer Arie aus einer Oper Carl Ditter von Dittersdorfs, doch im Grunde besteht es lediglich aus einer gewöhnliche Kadenzfolge. Auf diesem harmonischen Grundgerüst gibt Beethoven in den 1804 erschienenen Variationen zunächst den einzelnen Stimmen Gelegenheit, virtuos zu brillieren, um im weiteren Verlauf alle Stimmen eng zu verschränken. Von Anfang an beeindruckten die Musiker mit einer bewundernswerten Präzision des Zusammenspiels, nicht nur rhythmisch und dynamisch, sondern auch im gemeinsamen Tragen der musikalischen Gedanken.

Enger Blick- und Hörkontakt

Mit den drei Klaviertrios op. 1 war der junge Beethoven erstmals als Komponist an die breite Öffentlichkeit getreten und hatte mit diesen Werken überraschend großen Erfolg. Das am Samstag gespielte zweite Trio in G-Dur ist das einzige, an dessen Beginn des ersten Satzes „Allegro vivace“, eine langsame Einleitung, steht. Die folgenden scheinbar spielerischen Allegro-Passagen, unterbrochen von emotional wirkenden Klangexplosionen, meisterten die Musiker in feiner Abstimmung untereinander stets in engem Blick- und Hörkontakt.

Mit großer Klangfülle und weit gefassten Crescendi wurden die Zuhörer durch das lyrisch wirkende „Largo con espressione“ mit seinem Wechselgesang zwischen Violine und Violoncello getragen, dem das kurze und prägnante „Scherzo Allegro“ folgte. Mit dem lebenslustig und spielerisch wirkenden „Finale Presto“ mit schnellem und rhythmisch rasantem Charakter entließ das Trio das begeisterte Publikum in die Pause.

Danach folgte ein Werk aus Beethovens mittlerer Schaffensperiode, das Klaviertrio B-Dur op.97, das sogenannte „Erzherzogtrio“ aus dem Jahr 1811. Beethoven widmete es seinem Mäzen und Klavierschüler Erzherzog Rudolph von Österreich und Bischof von Olmütz. Dieses letzte der Klaviertrios entstand 1811 ungefähr zur selben Zeit wie die 7. und 8. Sinfonie und das 5. Klavierkonzert und wirkt trotz der kleinen Besetzung sinfonisch und klanggewaltig. Die Uraufführung im April 1814 war Beethovens letzter öffentlicher Auftritt als Pianist und Zeitzeugen zufolge bereits erkennbar geprägt von seiner beginnenden Taubheit durch überzogene Forteklänge und unhörbare Piano-Passagen.

Gut abgestimmtes Ensemble

Das Schlosskonzert-Publikum kam in den Genuss eines gut abgestimmten Ensembles, das sowohl die klangvollen, gesanglichen Themen als auch deren Weiterentwicklung in ein durchsichtiges Netz aus Pizzicatoklängen der Streicher über einer fast harfenartige Grundlage vom Klavier im Eingangssatz „Allegro moderato“ rund und ausgereift präsentierte. Das ungewöhnlicherweise bereits an zweiter Stelle stehende Scherzo wirkte in seinem humoristischen Gespräch der Instrumente wie ein Satire auf den damals gerade in Mode gekommenen Walzer, kontrastreich unterbrochen von einem düster und hohl klingenden Trio.

Die Variationen des ruhigen Themas im darauf folgenden langsamen Satz „Andante cantabile“ interpretierte das Trio in völliger Klangschönheit, die schon romantische Anklänge an den kommenden Franz Schubert spüren ließ. Den sich nahtlos anschließenden spritzigen Finalsatz „Allegro moderato“ musizierten die Mitglieder des Trios lebendig und mit großer Freude an der Musik. In intensiver gegenseitiger Abstimmung und völliger Sicherheit flogen sie förmlich durch die Takt- und Tonartwechsel der humorvoll wirkenden Passagen des Rondos in bis hin zum fulminanten Ende des Satzes.

Im rauschenden Applaus des Publikums als Dank für das Programm und die Zugabe klang bereits die Vorfreude auf den dritten Trio-Abend am 16. November 2019 mit.