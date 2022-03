Schauspieler überzeugen mit tollen Kostümen und vielen lustigen Szenen

Das „Regionentheater aus dem schwarzen Wald“ aus Simmersfeld ist am Samstag mit dem Kindertheaterstück „Pettersson und Findus“ in der ausverkauften Mehrzweckhalle in Mariaberg zu Gast gewesen. Wie das gleichnamige soziale Dienstleistungsunternehmen mitteilt, nahmen die Schauspieler das überwiegend junge Publikum mit viel Spielfreude und Witz mit auf die lustigen Abenteuer von Pettersson und seinem Kater Findus.

Eines wurde allen in der Halle direkt zu Beginn klar: Mit Findus wird es dem schrulligen Pettersson bestimmt nicht langweilig. Der kleine Kater versteckt sich an den skurrilsten Orten, ist sehr ungeduldig und manchmal auch sehr schusselig. So verwundert es nicht, dass er beim Versuch, selbst eine Pfannkuchentorte zu backen, Petterssons gesamten Mehlvorrat im ganzen Blockhaus verschüttet. Gut, dass die beiden sich zumindest über den Eiernachschub keine Sorgen machen müssen: Ihr hauseigenes Huhn legt Eier sogar direkt in die Eierwabe.

„Mit vielen lustigen Szenen und Kostümwechseln begeisterten die Schauspielerinnen und Schauspieler das Publikum von Minute eins an“, heißt es in der Pressemitteilung. Im November war das Ensemble bereits mit seiner Theaterproduktion „Meister Eder und sein Pumuckl“ in Mariaberg zu Gast gewesen.