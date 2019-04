Schüler stellen Sportlichkeit unter Beweis

Ihre Sportlichkeit haben die Mädchen und Jungen der Grundschule Feldhausen bei zwei besonderen Aktionen unter Beweis gestellt: beim Präventionsprojekt „Skipping Hearts“ der Deutschen Herzstiftung und bei einem Yobeka-Kurs. Während bei der ersten Aktion das Seilspringen im Fokus stand, legte die andere Schwerpunkte auf Yoga, Bewegung, Entspannung, Konzentration und Achtsamkeit.

Das Projekt „Skipping Hearts“ soll Kinder zu mehr Bewegung motivieren. „Denn wer bereits von Kind an einen gesunden Lebensstil pflegt, verringert das Risiko, im Alter am Herz zu erkranken“, schreibt Grundschulleiterin Cornelia Gulde in einer Pressemitteilung. Der zweistündige „Skipping Hearts“-Basiskurs besteht aus einem angeleiteten Workshop und vermittelt zahlreiche Sprungvariationen. Diese absolvieren die Schüler allein, zu zweit oder in der Gruppe. Die sportliche Form des Seilspringens eignet sich zur Schulung und Verbesserung motorischer Grundfähigkeiten wie Ausdauer und Koordination. Die Erfolgserlebnisse beim Springen sollen motivieren und die Freude an der Bewegung erhöhen. „Freude und Motivation waren den Schülern bei der Vorführung anzusehen“, schreibt Cornelia Gulde.

Der Yobeka-Kurs bestand aus fünf jeweils 45-minütigen Terminen. Ziel der Aktion ist es, die Mädchen und Jungen für ihren Alltag zu stärken. Mit Begeisterung lernten sie kindgerechte Entspannungs- und Atemtechniken. Durch altersgerechte Übungen vertiefen sie die Wahrnehmung ihres Körpers und ihre Konzentrationsfähigkeit sowie ihre soziale Kompetenz: Das Programm trainiert das Gleichgewicht, fördert die Koordination, übt Entspannungs- und Massagetechniken und schärft die Sinne für Mitgefühl. Der Yobeka-Kurs machten den Schülern so viel Spaß, dass sie sich eine Fortsetzung im neuen Schuljahr wünschten.