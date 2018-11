Schüler spenden Geld an Kinderkrebsstation

An der Laucherttalschule in Gammertingen haben rund 150 Schüler und ihre Familien das St.-Martins-Fest gefeiert. Unter der Führung von Diakon Harald Stehle trugen sie gemeinsam ihre Laternen und Lichter von der Schule bis zum Schlossplatz. Dort nahm die Stadtkapelle Gammertingen den Laternenzug musikalisch in Empfang.

Gemeinsam ging es die Lauchert entlang weiter zur Alb-Lauchert-Halle. Dort begrüßte der kommissarische Schulleiter Klaus Minsch die Gäste. Roland Frey, ehemaliger Leiter der Grund- und Werkrealschule, hielt eine kurze geschichtliche Einführung. Anschließend konnten die Mädchen und Jungen der Klassen 4a und 4b ihre Schauspielkünste zum Besten geben. Danach stellten zwei Schülerinnen stellvertretend für alle Klassen ihre St.-Martins-Aktion vor: Durch den Verkauf von Muffins wurden Spenden für die Kinderkrebsstation in Tübingen gesammelt.

Harald Stehle sprach abschließend über den Gedanken des Teilens. Nach einem gemeinsamen Gebet mit allen Gästen wurden Martinsbrezeln an die Schulklassen verteilt. Die Eltern der Klassen 2 und 3 verköstigten die Zuschauer mit Glühwein, Fleischkäse, Brezeln und Käsebrötchen. Der Erlös kommt dem Förderverein der Schule und dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) Lernen zugute. Die Schülermitverantwortung (SMV) war mit einem Punschstand vertreten. Unterstützt wurde die Aktion vom Elternbeirat und dem Förderverein der Schule sowie von zahlreichen Gästen, Helfern und weiteren Mitwirkenden.