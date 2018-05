Schüler reisen mit Alb-Guide in die Eiszeit

Die Grundschule Feldhausen nimmt am SZ-Zeitungsprojekt „Wir lesen Junior“ teil. Über ihren Aufenthalt in einem Schullandheim haben die Grundschüler jetzt ihren ersten eigenen Zeitungsbericht geschrieben:

Die Dritt- und Viertklässler der Grundschule Feldhausen haben im Rahmen ihres Schullandheimaufenthaltes in Sonnenbühl- Erpfingen „einen spannenden und lehrreichen Tag in der Eiszeit“, mit dem Alb-Guide Gunter Bischof, erleben dürfen. Herr Bischof zeigte den Schülern zuerst verschiedene Werkzeuge und Funde, aus der Steinzeit. Anschließend durften die Schüler selbst einmal versuchen, ein Stück Leder mit einem Steinmesser zu schneiden. So bekamen sie ganz schnell ein Gespür, wie mühsam und langsam es ging.

Bogenschießen und Speerwerfen

Danach durften sich die Schüler im Bogenschießen und Speerwerfen versuchen, was sich als gar nicht so einfach herausstellte. Bei vielen wäre das Fellnashorn vor den Bögen und Speeren verschont geblieben. Dann folgte ein kurzweiliger Fußmarsch in eine Höhle. Auf dem Weg dorthin erzählte Herr Bischof noch einiges zur Ernährung in der Steinzeit. In der Höhle angekommen, durften sich die Schüler einen Kalkstein und einen Stein mit Löchern suchen. Aus dem Stein mit Löchern wurde mit Hilfe von Schmalz und einem Docht, eine kleine Steinkerze hergestellt. Damit die Kerze brennen konnte, erklärte Herr Bischof den Schülern zuerst einmal, wie man früher Feuer gemacht hatte. Danach folgte das praktische Tun, die Schüler dürften mit Feuersteinen und Zunder sich selbst im Feuermachen versuchen, was auch gelang und so konnten die Steinkerzen angezündet werden.

Im Anschluss erklärte Herr Bischof, dass es früher Höhlenmalereien gab und was typische Motive waren. Die Schüler durften dann auf ihren Kalkstein selbst eine Höhlenmalerei malen. Dabei sind sehr schöne Steine mit Fischen, Renntieren oder Fellnashörner entstanden. Nachdem jeder eine Flöte aus Knochen ausprobiert hatte und die Höhle selbst noch etwas erkundet hatte, ging es leider wieder zurück, in Richtung Jugendherberge.

An der Jugendherberge angekommen, waren die Schüler müde vom Fußmarsch, aber sie hatten viel Spaß und haben viele interessante Informationen erhalten.

Die Klasse möchte sich bei Herrn Bischof für den tollen und lehrreichen Tag bedanken.