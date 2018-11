Schüler pflanzen ihren eigenen Apfelbaum

Mit dem Pflanzen eines Hochstamms haben sich drei Klassen des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) in Mariaberg beschäftigt. Im Zuge der Kooperation „Schule und Landwirtschaft“ bewarben sie sich für eine Pflanzaktion beim Naturschutzzentrum Obere Donau. Mit Erlösen aus der Spendentombola „Aus der Region – für die Region“ dürfen Kindergärten und Schulen ihren eigenen Apfelbaum pflanzen.

Stefan Schmidt und Markus Ellinger vom Naturschutzzentrum reisten aus Beuron an, um den Schülern den Bezug zur Natur näher zu bringen. Vor der Baumpflanzaktion durften die Schüler die Apfelsorte, die gepflanzt wurde, probieren. Diese empfanden sie als ausgesprochen süß und sehr lecker. Ein weiterer Höhepunkt waren die mitgebrachten Tiere, die die Mädchen und Jungen streicheln durften. So war später die Motivation umso größer, als es endlich ans Pflanzen und Gießen des Apfelbaums ging. Mit den vielen helfenden Händen war der Baum schnell in der Erde.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Obstbaum und die Patenschaft des Naturschutzzentrums bekommen haben“, sagte Lehrer Willi Maichle. „Für die Schüler ist das Baumpflanzen eine besondere Erfahrung.“